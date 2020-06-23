Koronavirüslü kadın nişana katıldı, 45 kişiye test yapıldı (3) VALİ ÇELİK, KARANTİNA BÖLGESİNDEKütahya Valisi Ali Çelik, koronavirüs vakalarının artması üzerine mahallenin karantinaya alındığı Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde incelemelerde bulunarak tedbirleri yerinde inceledi.

VALİ ÇELİK, KARANTİNA BÖLGESİNDE

Kütahya Valisi Ali Çelik, koronavirüs vakalarının artması üzerine mahallenin karantinaya alındığı Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde incelemelerde bulunarak tedbirleri yerinde inceledi. Vali Çelik'e Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ve Tepecik Belde Belediye Başkanı Ahmet Tekin eşlik etti. Alınan tedbirleri yerinde inceleyen Vali Ali Çelik, Kaymakam Yüksel Kara'dan son durumla ilgili bilgi aldı. Yaklaşık 2 bin 800 nüfuslu beldede Orta Mahallede yaşayan bin 210 vatandaşın yaşadığı öğrenilirken, Vali Çelik incelemenin ardından yaptığı açıklamada, "Devletimizin belirlediği kurallar çerçevesinde tedbirlerin alındı. Vatandaşlarımızın sağlığı için gereken tedbirleri aldık. Bizler bu kararı vatandaşlarımızın sağlığı için aldık. Onlarda kurallara sabırla riayet edecektir" diye konuştu.

Kaynak: DHA