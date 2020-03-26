Koronavirüslü İtalyan hasta Suyun altında nefes alamamak gibi etkisi var
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Koronavirüslü İtalyan hasta Suyun altında nefes alamamak gibi etkisi var - Haberler
Güncel

Koronavirüslü İtalyan hasta Suyun altında nefes alamamak gibi etkisi var

Koronavirüslü İtalyan hasta Suyun altında nefes alamamak gibi etkisi varEsma ÇAKIRROMA, (DHA)- Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölümlerin en çok yaşandığı ülke konumunda olan İtalya'da, bu hastalığın pençesine düşenler yaşadıklarını anlatmaya ve dünyaya 'evde...

26.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:21
Koronavirüslü İtalyan hasta Suyun altında nefes alamamak gibi etkisi var

Koronavirüslü İtalyan hasta Suyun altında nefes alamamak gibi etkisi var

Esma ÇAKIRROMA, (DHA)- Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölümlerin en çok yaşandığı ülke konumunda olan İtalya'da, bu hastalığın pençesine düşenler yaşadıklarını anlatmaya ve dünyaya 'evde kalın' çağrısında bulunmaya devam ediyor. Tedavisinin 17 gündür sürdüğü hastanede ilk kez solunum cihazı olmadan bir gün geçiren 38 yaşındaki Fausto Russo, 'Benim durumum da gösteriyor ki, bu virüs sadece sağlık problemleri olan belli yaştakileri vurmuyor. Nefes alamamak çok ağır bir şey. Suyun altına kafanızı soktuğunuzda bunu anlayabilirsiniz ancak' dedi.

Roma'nın güneyinde bulunan Latina kentindeki Santa Maria Goretti Hastanesi'nde 17 gündür tedavisi süren Fausto Russo, bir görüntülü konferansla yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı. İyileşme sürecine girdiği için hafta sonu taburcu olup, çocukları ve eşine kavuşabileceğini söyleyen Russo, futbolcuların egzersiz yaptığı bir spor merkezini işletmesinin yanı sıra, 4'üncü ligdeki bir takımın futbolcularına eğitim veriyor. Sporla dolu bir hayatı olduğunun ve hiçbir zaman sağlık sorunu yaşamadığının altını çizen Russo, 'Hiç sigara içmedim, hiçbir patolojik durumum olmadı. Hatta en son 10 yıl önce ateşim çıkmıştı' dedi.

Bu yaşam tarzına ve fiziki koşullarına rağmen bir anda kendisini hastane odasında nefes alamazken bulduğunu anlatan Russo, '5 Mart'ta, 38 derece ateş, öksürük ve ardından nefes alamama sorunuyla başladı semptomlarım. İlaç aldım. Ancak ateşim düşmüyordu. Nefes alma sorunum artınca 3 gün sonra ambulans beni hastaneye getirdi ve hem Covid-19, hem de zatürre olduğum ortaya çıktı' ifadelerini kullandı.

Herkesin virüs kapma endişesinin olduğunu söyleyen Fausto Russo, 'Burada mesele virüs kapmak değil. Birçok insanın semptomu bile yok, hafif geçiriyor bunu. Asıl ben ve benim gibilerinkinin dramı, bu virüs sayesinde ağır zatürre geçirmek. Çok büyük fark var ikisinin arasında ve bu beni neredeyse öldürüyordu' dedi.

'SUYUN ALTINA KAFANIZI SOKUP ANLAYABİLİRSİNİZ NEFES ALAMAMANIN NE OLDUĞUNU'

Hastanedeki ilk 6 gününü, kateterle birlikte boynuna takılı korunaklı kaskla geçirdiğini belirten Russo, 'Yemek yiyemedim, sadece serumlarla beslendim. Hayal etmesi zor bir 6 gündü. Zaman geçmiyor, uyuyacak pozisyon bulamıyorsunuz. Öyle zor bir şey ki, sanırım tüm hayatım boyunca peşimi bırakmayacak bu deneyim. 6 gün sonra kaskı çıkardılar ve oksijen maskesi taktılar. Sonra deneysel bir ilaca başladılar. Kabul ettim bu deneysel tedaviyi. Bundan 2-3 gün sonra yüzde 60-70 düzelmeye başladı durumum' diye konuştu.

Bugün ilk kez oksijen maskesinin çıkarıldığını söyleyen Russo, '2 güne kadar eve dönebileceğimi düşünüyor, çocuklarımı kucaklamayı umuyorum. Şu an iyiyim, ama halen biraz nefes almakta zorlanıyorum. Nefes egzersizlerine devam etmem gerekecek' dedi.

Binlerce koronavirüs taşıyıcısının semptom dahi göstermediğini hatırlatan Russo, 'Ancak akciğerlere indiği zaman yüksek oranda ölümcül, çok yıkıcı oluyor. Başka bir fiziki durumum ya da başka bir yaşta olsam muhtemelen şu an burada olamazdım. Nefes alamamak çok ağır bir durum. Suyun altına kafanızı sokarsanız bunu anlarsınız' ifadelerini kullandı.

'SALGININ EN ÇOK VURDUĞU ÜLKE OLMAMIZIN NEDENİ, TÜM İTALYANLARIN BU VİRÜSÜ KÜÇÜMSEMESİDİR'

Hem hükümetin hem de tüm İtalyan halkının bu virüsü başlangıçta küçümsediğini söyleyen Russo, 'Salgının en fazla yayıldığı ülke olmamızın açıklaması da bu. Hatalar yapıldı, ancak ağlamanın anlamı yok. Normal hayatımıza dönmek için bunu durdurmaya çalışmalıyız. Bunun da tek yolu da evde kalmak, diğerleriyle teması kesmek, dışarı sadece temel ihtiyaçlar için çıkmak' diye konuştu.

'BU BİR SABIR DENEYİ'

Hastanede izole olmanın büyük bir yalnızlık hissine neden olduğunu da anlatan Russo, 'İçine kapanıyorsun. Ailen yanında yok. Gerçekten çok özel bir durum, bir sabır deneyi bu. Beklemek, beklemek zorundasın. Benim hayatımı değiştirecek bir deneyim. Daha önce hesaba katmadığım küçük şeylere değer vermeyi anlamamı sağlayacak; nefes almak, yürüyüş yapmak, bir kucaklaşma, bir kadeh şarap içmek' Burada olmayan yaşamın her parçası. Burada aniden her şey elimizden alındı. Özgürlük mesela? diye sözlerini sürdürdü.

RUSSO EVDE KALIN

Russo, 'Benim durumum da gösteriyor ki, bu virüs sadece zaten sağlık problemleri olan belli yaştakileri vurmuyor, herkesi vuruyor. Ben, herkesi evde kalmaya davet ediyorum. Çünkü ne yazık ki bu virüs, semptom göstermeyenler yüzünden alıp başını gidiyor. Yani bu virüsü durduralım, evde kalın' mesajını verdi.

Koronavirüslü İtalyan hasta Suyun altında nefes alamamak gibi etkisi var

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Koronavirüslü İtalyan hasta Suyun altında nefes alamamak gibi etkisi var

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

LGS sınavı sadece birinci dönem müfredatından yapılacak Haberler
LGS sınavı sadece birinci dönem müfredatından yapılacak
Türkiye'de bir ilk olan sistem Ordu'da hizmete girdi: Dezenfekte tüneli Haberler
Türkiye'de bir ilk olan sistem Ordu'da hizmete girdi: Dezenfekte tüneli
Elazığ'da 5 kişiyi 8 bin lira dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı Haberler
Elazığ'da 5 kişiyi 8 bin lira dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
Berlin Tabipler Birliği uyardı: Almanya'da sağlık sistemi çökebilir Haberler
Berlin Tabipler Birliği uyardı: Almanya'da sağlık sistemi çökebilir
YSK, sabıka kaydı çıkan belediye başkanının mazbatasını iptal etti Haberler
YSK, sabıka kaydı çıkan belediye başkanının mazbatasını iptal etti
Polis memurunun tepki çeken hareketi cezasız kalmadı Haberler
Polis memurunun tepki çeken hareketi cezasız kalmadı
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak
Vatandaşlar koronavirüs sebebiyle evlerine sığınınca Taksim Meydanı kuşlara kaldı
Vatandaşlar koronavirüs sebebiyle evlerine sığınınca Taksim Meydanı kuşlara kaldı
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Koronavirüsle mücadele eden İran'da, ordu biyolojik tatbikat başlattı
Koronavirüsle mücadele eden İran'da, ordu biyolojik tatbikat başlattı
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği
Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır
Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi
Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
'Biz de yardıma hazırız' diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
"Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi
Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Abdulhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Serdar Ortaç Serra Yılmaz Yılmaz Erdoğan
Spor Lionel Messi Servet Yazıcı Nihat Özdemir Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın İtalya Beşiktaş Açıklama
Şu an buradasınız: Koronavirüslü İtalyan hasta Suyun altında nefes alamamak gibi etkisi var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 16:39:17. #1.15#
title