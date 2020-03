Koronavirüslü İtalyan hasta: Suyun altında nefes alamamak gibi etkisi var Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölümlerin en çok yaşandığı ülke konumunda olan İtalya'da, bu hastalığın pençesine düşenler yaşadıklarını anlatmaya ve dünyaya 'evde kalın' çağrısında bulunmaya devam ediyor.

Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölümlerin en çok yaşandığı ülke konumunda olan İtalya'da, bu hastalığın pençesine düşenler yaşadıklarını anlatmaya ve dünyaya 'evde kalın' çağrısında bulunmaya devam ediyor. Tedavisinin 17 gündür sürdüğü hastanede ilk kez solunum cihazı olmadan bir gün geçiren 38 yaşındaki Fausto Russo, "Benim durumum da gösteriyor ki, bu virüs sadece sağlık problemleri olan belli yaştakileri vurmuyor. Nefes alamamak çok ağır bir şey. Suyun altına kafanızı soktuğunuzda bunu anlayabilirsiniz ancak" dedi.

Roma'nın güneyinde bulunan Latina kentindeki Santa Maria Goretti Hastanesi'nde 17 gündür tedavisi süren Fausto Russo, bir görüntülü konferansla yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı. İyileşme sürecine girdiği için hafta sonu taburcu olup, çocukları ve eşine kavuşabileceğini söyleyen Russo, futbolcuların egzersiz yaptığı bir spor merkezini işletmesinin yanı sıra, 4'üncü ligdeki bir takımın futbolcularına eğitim veriyor. Sporla dolu bir hayatı olduğunun ve hiçbir zaman sağlık sorunu yaşamadığının altını çizen Russo, "Hiç sigara içmedim, hiçbir patolojik durumum olmadı. Hatta en son 10 yıl önce ateşim çıkmıştı" dedi.

Bu yaşam tarzına ve fiziki koşullarına rağmen bir anda kendisini hastane odasında nefes alamazken bulduğunu anlatan Russo, "5 Mart'ta, 38 derece ateş, öksürük ve ardından nefes alamama sorunuyla başladı semptomlarım. İlaç aldım. Ancak ateşim düşmüyordu. Nefes alma sorunum artınca 3 gün sonra ambulans beni hastaneye getirdi ve hem Covid-19, hem de zatürre olduğum ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.Herkesin virüs kapma endişesinin olduğunu söyleyen Fausto Russo, "Burada mesele virüs kapmak değil. Birçok insanın semptomu bile yok, hafif geçiriyor bunu. Asıl ben ve benim gibilerinkinin dramı, bu virüs sayesinde ağır zatürre geçirmek. Çok büyük fark var ikisinin arasında ve bu beni neredeyse öldürüyordu" dedi. 'SUYUN ALTINA KAFANIZI SOKUP ANLAYABİLİRSİNİZ NEFES ALAMAMANIN NE OLDUĞUNU'Hastanedeki ilk 6 gününü, kateterle birlikte boynuna takılı korunaklı kaskla geçirdiğini belirten Russo, "Yemek yiyemedim, sadece serumlarla beslendim. Hayal etmesi zor bir 6 gündü. Zaman geçmiyor, uyuyacak pozisyon bulamıyorsunuz. Öyle zor bir şey ki, sanırım tüm hayatım boyunca peşimi bırakmayacak bu deneyim. 6 gün sonra kaskı çıkardılar ve oksijen maskesi taktılar. Sonra deneysel bir ilaca başladılar. Kabul ettim bu deneysel tedaviyi. Bundan 2-3 gün sonra yüzde 60-70 düzelmeye başladı durumum" diye konuştu.Bugün ilk kez oksijen maskesinin çıkarıldığını söyleyen Russo, "2 güne kadar eve dönebileceğimi düşünüyor, çocuklarımı kucaklamayı umuyorum. Şu an iyiyim, ama halen biraz nefes almakta zorlanıyorum. Nefes egzersizlerine devam etmem gerekecek" dedi. Binlerce koronavirüs taşıyıcısının semptom dahi göstermediğini hatırlatan Russo, "Ancak akciğerlere indiği zaman yüksek oranda ölümcül, çok yıkıcı oluyor. Başka bir fiziki durumum ya da başka bir yaşta olsam muhtemelen şu an burada olamazdım. Nefes alamamak çok ağır bir durum. Suyun altına kafanızı sokarsanız bunu anlarsınız" ifadelerini kullandı. 'SALGININ EN ÇOK VURDUĞU ÜLKE OLMAMIZIN NEDENİ, TÜM İTALYANLARIN BU VİRÜSÜ KÜÇÜMSEMESİDİR'Hem hükümetin hem de tüm İtalyan halkının bu virüsü başlangıçta küçümsediğini söyleyen Russo, "Salgının en fazla yayıldığı ülke olmamızın açıklaması da bu. Hatalar yapıldı, ancak ağlamanın anlamı yok. Normal hayatımıza dönmek için bunu durdurmaya çalışmalıyız. Bunun da tek yolu da evde kalmak, diğerleriyle teması kesmek, dışarı sadece temel ihtiyaçlar için çıkmak" diye konuştu.'BU BİR SABIR DENEYİ'Hastanede izole olmanın büyük bir yalnızlık hissine neden olduğunu da anlatan Russo, "İçine kapanıyorsun. Ailen yanında yok. Gerçekten çok özel bir durum, bir sabır deneyi bu. Beklemek, beklemek zorundasın. Benim hayatımı değiştirecek bir deneyim. Daha önce hesaba katmadığım küçük şeylere değer vermeyi anlamamı sağlayacak; nefes almak, yürüyüş yapmak, bir kucaklaşma, bir kadeh şarap içmek… Burada olmayan yaşamın her parçası. Burada aniden her şey elimizden alındı. Özgürlük mesela" diye sözlerini sürdürdü.RUSSO: EVDE KALINRusso, "Benim durumum da gösteriyor ki, bu virüs sadece zaten sağlık problemleri olan belli yaştakileri vurmuyor, herkesi vuruyor. Ben, herkesi evde kalmaya davet ediyorum. Çünkü ne yazık ki bu virüs, semptom göstermeyenler yüzünden alıp başını gidiyor. Yani bu virüsü durduralım, evde kalın" mesajını verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Covid-19 nedeniyle hastanede olan Fausto Russo'nun görüntüsü

Fausto Russo'nun yabancı gazetecilere Skype üzerinden açıklamalarından alıntılar, hayatının anlamını anlamış olması ve hastanede izole olmanın ne anlama geldiğini anlatması

Kaynak: DHA