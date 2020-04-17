Koronavirüslü hastaları gizleyen muhtar görevden uzaklaştırıldı (2) VAKA SAYISI 20'YE YÜKSELDİVan'ın Başkale Kaymakamlığı'nca 'Covid-19' hastalarını sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerinden gizlediği gerekçesiyle muhtarı görevden alınan Örmetaş Mahallesi'nde, vaka sayısının 20'ye yükseldiği açıklandı.

VAKA SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Van'ın Başkale Kaymakamlığı'nca 'Covid-19' hastalarını sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerinden gizlediği gerekçesiyle muhtarı görevden alınan Örmetaş Mahallesi'nde, vaka sayısının 20'ye yükseldiği açıklandı. Karantina sürecinin devam ettiği mahallede yapılan çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: DHA