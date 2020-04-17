Koronavirüslü hastaları gizleyen muhtar görevden uzaklaştırıldı (2)
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Başkale, Van, Güncel

Koronavirüslü hastaları gizleyen muhtar görevden uzaklaştırıldı (2)

VAKA SAYISI 20'YE YÜKSELDİVan'ın Başkale Kaymakamlığı'nca 'Covid-19' hastalarını sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerinden gizlediği gerekçesiyle muhtarı görevden alınan Örmetaş Mahallesi'nde, vaka sayısının 20'ye yükseldiği açıklandı.

17.04.2020 12:13 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:13
Koronavirüslü hastaları gizleyen muhtar görevden uzaklaştırıldı (2)

VAKA SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Van'ın Başkale Kaymakamlığı'nca 'Covid-19' hastalarını sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerinden gizlediği gerekçesiyle muhtarı görevden alınan Örmetaş Mahallesi'nde, vaka sayısının 20'ye yükseldiği açıklandı. Karantina sürecinin devam ettiği mahallede yapılan çalışmalar sürdürülüyor.


Kaynak: DHA

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