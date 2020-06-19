Koronavirüslü Çocuklarda Görülen Semptomlar Açıklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüslü Çocuklarda Görülen Semptomlar Açıklandı

Yeni tip koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Çinli bilim insanları ise koronavirüslü çocuklarda görülen semptonların neler olduklarını açıkladı.

Koronavirüslü Çocuklarda Görülen Semptomlar Açıklandı
19.06.2020 18:51 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:55

Yeni tip koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Çinli bilim insanları ise koronavirüslü çocuklarda görülen semptonların neler olduklarını açıkladı. Peki, Koronavirüslü çocuklarda görülen başlıca belirtiler neler? Detaylar haberimizde.

Koronavirüslü Çocuklarda Görülen Semptonlar Neler?

Çinli bilim insanları, Çin'in batısında yer alan 4 hastanede COVID-19'lu çocuklarda başlıca hangi belirtilerin olduğu ile ilgili çok önemli bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmanın sonuçları Public Library of Science (PLoS) Medicine dergisinde yayımlandı.

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre gözlem altında tutulan COVID-19 virüsüne yakalanan çocukların yüzde 76'sında yüksek ateş görüldü. Koronavirüslü çocukların yüzde 62'sinde şiddetli öksürük belirtisine rastlanırken yüzde 12'sinde ise kusma ve ishal belirtileri görüldü. Bu gözlemlerin sonucunda COVID-19'lu çocuklarda görülen başlıca semptonların ishal, şiddetli öksürük, yüksek ateş ve kusma olduğu öğrenildi.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 18 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 184.031 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 4.882'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 156.022 olarak açıklandı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi Haber
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Haber
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir
İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
İYİ Parti Muratpaşa ilçe teşkilatında 18 isim görevlerinden istifa etti
İYİ Parti Muratpaşa ilçe teşkilatında 18 isim görevlerinden istifa etti
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)
Çin'den umut verici açıklama: Aşı yıl sonunda tanıtılacak
Çin'den umut verici açıklama: Aşı yıl sonunda tanıtılacak
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Sağanak yağış nedeniyle su basan yolda bir vatandaş kayıkla gezdi
Sağanak yağış nedeniyle su basan yolda bir vatandaş kayıkla gezdi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin karnelerini e-okul üzerinden erişime açtı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin karnelerini e-okul üzerinden erişime açtı
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
İnşaat mühendisi iki bölgemizi uyardı: Binalar sağlam değil, 5'lik depremde yapıların %90'ı yıkılır
İnşaat mühendisi iki bölgemizi uyardı: Binalar sağlam değil, 5'lik depremde yapıların %90'ı yıkılır
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Eşiyle tartıştıktan sonra intihar için her yolu deneyen adam, hayatta kaldı
Eşiyle tartıştıktan sonra intihar için her yolu deneyen adam, hayatta kaldı
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Lara Demet Evgar Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Su Bursa Karar Ankara
Şu an buradasınız: Koronavirüslü Çocuklarda Görülen Semptomlar Açıklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 19:05:53. #1.15#
title