Koronavirüslü bakkal iş yerinde polise yakalandı; kamera kaydetti ELAZIĞ'da, koranavirüs testi pozitif çıktıktan sonra evinde karantinaya alınan bakkal Abdullah Küçük'ün (49) dükkanında yakalanma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

ELAZIĞ'da, koranavirüs testi pozitif çıktıktan sonra evinde karantinaya alınan bakkal Abdullah Küçük'ün (49) dükkanında yakalanma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alınan bakkal Küçük polislere, "Adam mı öldürdüm?" diyor.

Olay, Salı günü kent merkezindeki Şehit İlhanlar Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bakkal işleten Abdullah Küçük, koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından 14 gün süreyle evinde karantinaya alındı. Ancak Küçük'ün yapılan kontrolde evinde olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine iş yerine giden polis ekipleri, Küçük ile karşılaştı.

Polislerin haber vermesiyle özel koruyucu kıyafetler giyen sağlık görevlileri, ambulansla bakkala geldi. Küçük, ambulansla İzzetpaşa Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Bakkal Abdullah Küçük, polislere, "Adam mı öldürdüm?" diyerek tepki gösterdi. Polisler ise "Şu anda bu şekilde adam öldürmeye teşebbüs ediyorsun" diyerek yanıt verdi.Karantinayı ihlal ettiği için 3 bin 150 TL ceza verilen Küçük'ten yurttaki barınma masrafları da tahsil edilecek.Öte yandan Küçük'ün polis ekipleriyle yaşadığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA