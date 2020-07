Koronavirüslü annelerin, bebeklerini emzirirken virüsü bulaştırma ihtimalleri düşük ABD'nin New York kentinde bulunan NewYork-Presbyterian Weill Cornell Hastanesi, koronavirüslü annelerden doğan 120 bebek üzerinde yaptığı araştırmada, bebeklere emzirme sırasında annelerinden virüs bulaşmasının düşük bir ihtimal olduğunu açıkladı.

New Yorklu uzmanlar, koronavirüslü annelerin emzirme sırasında maske takması ve her türlü hijyen tedbirlerini alması halinde, sağlıklı bir şekilde yeni doğan bebeklerini emzirdiklerini ifade etti. Uzmanlar, koronavirüslü anneden doğan 120 bebek üzerinde yaptıkları araştırmada, bebekleri 1 gün ve 1 hafta sonra test ettiklerini ve hiçbir bebeğe koronavirüs bulaşmadığını belirtti.

YENİ DOĞANLAR 1,8 METRE UZAKTA KAPALI KÜVEZDE TUTULUYORSağlıklı yeni doğan bebekler, emzirme sırasında annelerine veriliyor ve geri kalan süreçte ailelerinden 1,8 metre uzaklıktaki her yeri kapalı küvezlerde tutuluyor. Koronavirüslü anneler ise emzirme sırasında koroyucu maske takıyor ve her türlü hijyen tedbirlerini alıyor. Uzmanlar, her türlü hijyen tedbirlerinin alınması halinde koronavirüslü veya koronavirüsten iyileşmiş annelerin, bebeklerini rahatlıkla emzirebileceklerini vurguladı. DSÖ KORONAVİRÜSLÜ ANNELERE 'EMZİRİN' TAVSİYESİ VERDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs olduğundan şüphelenilen veya teyit edilen annelerin emzirmeye başlaması veya emzirmeye devam etmesini tavsiye ettiğini açıkladı. Bebeğin bağışıklık sistemi için anne sütünün gerekli olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA