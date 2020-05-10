Koronavirüsle yaşam: Uçak yolculuğu nasıl olacak?

Koronavirüsle yaşama havacılık sektörünün nasıl uyum sağlayacağı en çok merak edilen konulardan. BBC Türkçe'den Efe Öç ve Mesut Ersöz, koronavirüs döneminde uçak yolculuğunun nasıl olacağını uzmanlara sordu.