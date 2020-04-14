Koronavirüsle mücadeleyi illüstrasyonlarına taşıdı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Koronavirüsle mücadeleyi illüstrasyonlarına taşıdı - Haberler
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Hakan Keleş, Koronavirüs, Güncel

Koronavirüsle mücadeleyi illüstrasyonlarına taşıdı

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi araştırma görevlisi Hakan Keleş, tüm dünyayı etkisi altına alınan koronavirüsü, kent görselleri üzerine çizdiği illüstrasyon çalışmalarına taşıdı.

14.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:59
Koronavirüsle mücadeleyi illüstrasyonlarına taşıdı

 

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi araştırma görevlisi Hakan Keleş, tüm dünyayı etkisi altına alınan koronavirüsü, kent görselleri üzerine çizdiği illüstrasyon çalışmalarına taşıdı. 'Lilliputlar' adını verdiği çizimlerde, virüsle mücadele sürecinde yoğun çaba harcayan çalışanları ve alınan tedbirleri resmeden Keleş'in çizimleri, özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü.Çin'in Vuhan kentinden ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi araştırma görevlisi Hakan Keleş de ilham kaynağı oldu. Keleş, koronavirüsle mücadeleyi şehir fotoğraflarının üzerine çizdiği büyük ölçekli karakterlerin yer aldığı illüstrasyonlara taşıdı. Koronavirüsle ilgili çalışmalarına ise İrlandalı yazar Jonathan Swift'in romanı olan Gulliver'in Seyahatleri'nde geçen cüceler adası 'Lilliput' isminden esinlenerek 'Lilliputlar' adını verdi.2017 yılından bu yana çektiği şehir fotoğrafları üzerine ünlülerin yanı sıra mizah ya da mesaj içeren illüstrasyon çalışmaları yaptığını ifade eden mimar Hakan Keleş, koronavirüsün herkesin günlük yaşamına olumsuz etkileri olduğunu söyledi. Virüsle mücadele konusunu çizimlerine yansıttığını anlatan Keleş, Koronavirüse ve temizliğe dikkat çekmek için Galata Kulesi'ni bir dezenfektan ürünü gibi kullanıp, aralarında sosyal mesafeyi gösteren birbirine dezenfektan sıkan bir çifti konu ettim. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokakta çalışan temizlik görevlisi, sağlık çalışanları, kuryeleri gösteren illüstrasyon çalışmaları yaptım. Birçok çalışan biz evde kalalım, sağlığımızı koruyabilelim diye görevi başındalar. Bu çizimlerimle onlara dikkati çekmek istedim dedi.

Keleş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı ve büyük beğeni toplayan çizimleriyle koronavirüs tedbirlerine yönelik bilinç oluşmasına katkıda sağlamayı istediğini de sözlerine ekledi.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haberler
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haberler
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi...
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi
Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil?
Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil?
Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı
Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Usain Bolt'un sosyal mesafe paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Usain Bolt'un sosyal mesafe paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Yasağı hiçe sayıp parkta alkol alan vatandaştan polise tepki: Bu yaptığınız çok anlamsız
Yasağı hiçe sayıp parkta alkol alan vatandaştan polise tepki: Bu yaptığınız çok anlamsız
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil
Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır...
17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü
17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü
Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Tarkan Cemal Can Dilan Çıtak İçişleri Bakanı
Spor Ali Koç Bülent Uygun Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Nisan İnfaz İstifa
Şu an buradasınız: Koronavirüsle mücadeleyi illüstrasyonlarına taşıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 16:31:40. #1.14#
title