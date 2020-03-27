Koronavirüsle mücadeleye 3 boyutlu destek: Siperli maske üretiyorlar
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Koronavirüs, Sağlık
BBC

Koronavirüsle mücadeleye 3 boyutlu destek: Siperli maske üretiyorlar

Koronavirüs salgınına karşı mücadeleye destek veren birçok gönüllü oluşumdan biri de 3 boyutlu yazıcılarıyla, sağlık personellerinin siperli maske ihtiyacını karşılamaya çalışan "3 Boyutlu Destek" grubu.

27.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:55
Koronavirüsle mücadeleye 3 boyutlu destek: Siperli maske üretiyorlar

Koronavirüs salgınına karşı mücadeleye destek veren birçok gönüllü oluşum var. Onlardan biri de 3 boyutlu yazıcılarıyla, sağlık personellerinin siperli maske ihtiyacını karşılamaya çalışan "3 Boyutlu Destek" grubu.

Kolektif üretim hareketi başlatan grup ilk haftasında Türkiye'nin hemen her ilinden üretime dahil olan 3 boyutlu yazıcı sahipleriyle yüzlerce maske üretip hastanelere ücretsiz dağıtımını sağladı.

Hareketin kurucu ortakları "3 Boyutlu Destek"i anlatıyor.

Video: Aylin Yazan - Neyran Elden





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