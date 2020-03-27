Koronavirüsle mücadeleye 3 boyutlu destek: Siperli maske üretiyorlar Koronavirüs salgınına karşı mücadeleye destek veren birçok gönüllü oluşumdan biri de 3 boyutlu yazıcılarıyla, sağlık personellerinin siperli maske ihtiyacını karşılamaya çalışan "3 Boyutlu Destek" grubu.

Koronavirüs salgınına karşı mücadeleye destek veren birçok gönüllü oluşum var. Onlardan biri de 3 boyutlu yazıcılarıyla, sağlık personellerinin siperli maske ihtiyacını karşılamaya çalışan "3 Boyutlu Destek" grubu. Kolektif üretim hareketi başlatan grup ilk haftasında Türkiye'nin hemen her ilinden üretime dahil olan 3 boyutlu yazıcı sahipleriyle yüzlerce maske üretip hastanelere ücretsiz dağıtımını sağladı. Hareketin kurucu ortakları "3 Boyutlu Destek"i anlatıyor. Video: Aylin Yazan - Neyran Elden







