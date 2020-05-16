Koronavirüsle mücadelede 'ultraviyole ışınlı temizlik' uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüsle mücadelede 'ultraviyole ışınlı temizlik' uyarısı

KORONAVİRÜS salgınının devam ettiğini belirten uzmanlar, laboratuvar ortamlarında bazı virüs ve mikropların ultraviyole ışınlarıyla etkisiz hale getirildiğini, ancak bu ışınların bilinçsiz şekilde mekan ve ürün temizliğinde kullanılmasının insan sağlığı açısından riskli olacağı konusunda...

Koronavirüsle mücadelede 'ultraviyole ışınlı temizlik' uyarısı
16.05.2020 08:35 | Son Güncelleme: 16.05.2020 08:36

KORONAVİRÜS salgınının devam ettiğini belirten uzmanlar, laboratuvar ortamlarında bazı virüs ve mikropların ultraviyole ışınlarıyla etkisiz hale getirildiğini, ancak bu ışınların bilinçsiz şekilde mekan ve ürün temizliğinde kullanılmasının insan sağlığı açısından riskli olacağı konusunda uyarılarda bulundu.

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, güneşten yayılan ultraviyole ışınlarının dalga boyuna göre A,B ve C şeklinde 3'e ayrıldığını, bunlardan en tehlikelisinin ultraviyole-C olduğunu söyledi. Bu ışının lamba şeklinde üretilip dezenfeksiyon amacıyla hastane, koronavirüs test laboratuvarı gibi özel ortamlarda kullanıldığını belirten Prof. Dr. Aydın, "Ultraviyole lambaları virüslü olabilecek ortamlarda havada kalan mikroorganizmalarla virüsün bulaşabileceği yerleri dezenfekte etmek üzere tedbirler aldıktan sonra çalıştırılıyor. Ultraviyole ışığı yalnızca temas ettiği yerleri dezenfeksiyon ediyor. Ulaşmadığı yerleri ise dezenfekte etmez. Alışveriş merkezlerinin dezenfeksiyonunda kullanılan ultraviyole ışınlarının, tekstil ürünlerine etkisi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda zarar verdiği biliniyor. Mermer, granit gibi yapılar ve yürüyen merdivenlerin yapımında kullanılan malzemelerin bu ışınlara dayanıklı olabileceği kabul edilebilir. Buralar bu şekilde dezenfekte edilebilir ama asla insanların varlığında bu yapılmamalı. Ultraviyole ışınlarının yüzeylere uygulanması mümkün, ancak her türlü tedbir alındıktan sonra yüzeydeki mikroorganizmaların ulaştığı yerler kontrollü olarak insanların yokluğunda ve uygulayan kişi zarar görmeyecek şekilde yüzeylere tatbik edilebilir" dedi.

'CANLININ OLDUĞU ORTAMLARDA KULLANILMAMALI'Ultraviyole- C ışınlara gözlere zarar verdiği için asla bakılmaması ve polarize gözlük, ultraviyole kesici siperlik gibi tedbirler uygulanması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Aydın, "Canlı ile ultraviyole ışınlarının ilişkisini kesmek gerekiyor. Ne bakmak ne de bulunduğu ortama girmemek gerekiyor. Ultraviyole lambasını herhangi bir açık ortamda, sokakta, evde, caddede, bahçede kullanmak çok riskli ve tehlikeli. Ultraviyole ışınlarının mikroorganizmalara zarar vereceği herkes tarafından biliniyor ama mikrop mu öldüreceğiz, insanları mı öldüreceğiz? Bu gibi ışınları kullanmak için eğitim almak lazım. Her yere rastgele ultraviyole ışığı koyarak koronavirüsten kurtulalım şeklinde bir uygulamanın kesinlikle yapılmaması lazım. İnsan bedeninde koronavirüse karşı kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Asla doğru bir uygulama değildir. Faydasından çok zararı olacaktır" diye konuştu.'DOĞRUDAN BAKAMAZSINIZ'Trabzon'da elektrikçi Şaban Orçun da ultraviyole lambalarının yalnızca hastanelere satışını yaptığını söyleyerek, "Ultraviyole lambalarını herkesin alabileceği bir ampul türü değil. Bu ampuller mikrop kırıcıdır. Hastaneler dışında pek fazla kullanılmaz. Normal bir ampul gibi de kullanılmaz. Doğrudan ampule bakamazsınız. Kapalı bir kutuya koyulur. Perdelenerek ışığın aşağıya verilmesi lazım. Işıktan korunmanız için güneş gözlüğü takılması lazım" dedi.ULTRAVİYOLE C IŞIĞI NEDİR?

Kaynağı güneş olan ve mor ötesi ışık olarak da bilinen ultraviyole C ışığı (UV-C), insan vücuduna temas ettiği anda kanser riskini yükseltmektedir. UV-C ışıklarını yaşam alanlarında filtresiz olarak kullanmak tehlikelidir. UV-C korumasız ve filtresiz kullanıldığında hücrelerin yapı taşı olan DNA ve RNA'yı parçalayarak cilt kanseri ve körlüğe sebep olmaktadır.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı Haber
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Haber
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke Haber
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi Haber
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Drift yaptığı için 6.500 TL ceza kesilen genç: Yine olsa yine yaparım
Drift yaptığı için 6.500 TL ceza kesilen genç: Yine olsa yine yaparım
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti
Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı
Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma...
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
4 saatlik izinle sokağa çıkan 15-20 yaş grubu gençler İstiklal caddesinde yoğunluk oluşturdu
4 saatlik izinle sokağa çıkan 15-20 yaş grubu gençler İstiklal caddesinde yoğunluk oluşturdu
MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu
MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Yaşıtları gezip dolaşırken 18 yaşındaki genç kızın ilk işi sokak hayvanlarını beslemek oldu
Yaşıtları gezip dolaşırken 18 yaşındaki genç kızın ilk işi sokak hayvanlarını beslemek oldu
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde
Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe
Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süreyya Önder Süleyman Soylu Fahrettin Altun Sırrı Süreyya Önder
Magazin Neva Ebru Şallı Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor Hasan Şaş Fatih Terim Malcolm Thomas Ivan Obradovic Bülent Korkmaz
Daha Fazla Aydın Karar Haziran Ali Koç
Şu an buradasınız: Koronavirüsle mücadelede 'ultraviyole ışınlı temizlik' uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 12:40:20. #1.14#
title