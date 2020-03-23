Koronavirüsle mücadelede mümkünse her gün banyo yapılmalı
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Trakya Üniversitesi, Sağlık

Koronavirüsle mücadelede mümkünse her gün banyo yapılmalı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, koronavirüsle mücadelede mümkünse her gün, hiç olmazsa iki günde bir banyo yapılması gerektiğini bildirdi.

23.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:04
Koronavirüsle mücadelede mümkünse her gün banyo yapılmalı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, koronavirüsle mücadelede mümkünse her gün, hiç olmazsa iki günde bir banyo yapılması gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısının üzerine tüm yaş gruplarının evde her zamankinden daha fazla vakit geçirdiğini ifade etti.

Evlerin derli toplu, güzel ve temiz olmasının sağlığı korumanın yanında, insanların moralini de olumlu etkilediğini belirten Yorulmaz, "Evin temiz olması, ev içinde zamanla biriken ya da oluşan her türlü zararlı etkenden ev içindeki tüm bireyleri koruyacaktır. Özellikle bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar, gebeler, emziren anneler gibi daha hassas durumdaki insanlar için bu temizlik çok daha büyük önem taşımaktadır." dedi.

Yorulmaz, mümkünse her bireyin ayrı odalarda uyuması ve aradaki güvenli mesafenin korunması gerektiğini dile getirdi.

Evde her bireyin ayrı havlu ve terlik gibi kişisel kullanım eşyasının olması gerektiğine işaret eden Yorulmaz, "Evde bulaşıcı hastalığı olan bir kişi varsa, özellikle o kişinin odasının, tabağının, bardağının, kaşık, çatalının, havlusunun ayrılması, mümkün olduğu kadar o kişinin bakımı ile ev halkından sağlıklı olan bir kişinin ilgilenmesi ev halkının sağlığını korumak açısından çok önemlidir." diye konuştu.

Yorulmaz, ilaç kullanılmasını gerektiren bir sağlık sorunu olan aile bireylerinin, ilaçlarını doktorunun tavsiye ettiği biçimde düzenli kullanmaya özen göstermesi gerektiğini anlattı.

"Kişisel temizlik çok önemli"

Salgından korunmak için kişisel temizliğin önemine değinen Yorulmaz, "Mümkün olduğu kadar her gün, hiç olmazsa iki günde bir banyo yapmaya özen gösterilmelidir. Dişler her gün en az 2 defa fırçalanmalıdır. Hastalık yapan zararlılardan korunmada el, tırnak, ayak, saç temizliği çok önemlidir. Vücut temizliğinin olmazsa olmazlarında birisi de iç çamaşırlarıdır. En geç 2 günde bir iç çamaşırları değiştirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Ev içinde bir "kirli odası" oluşturulmasının önemine işaret eden Yorulmaz, şöyle devam etti:

"Bu oda, dışarıdan gelindiğinde dış ortamda kirlenmiş giysileri ve eşyaları koyabilmek için dış kapıdan girildiğinde en kısa yoldan evin diğer bölümlerini kirletmeyecek biçimde ulaşılacak yerde olmalıdır. Yıkanmak üzere ayrılmış kirli çamaşırlar da bu odada toplanmalı ve çevreyi kirletecek kadar birikmeden, sağlıklı deterjanlar kullanılarak yıkanmalıdır. Yıkanan çamaşırlar, ev içine serilerek kurutulmamalıdır. Aksi halde deterjan kalıntıları ev içine yayılır, ev içinde nem artar bu da sağlık için zararlı olabilmektedir. Kurutmak makineleri ile ya da en iyisi güneş altında kurutmaktır."

Prof. Dr. Yorulmaz, evi havalandırmanın, temizliğin en önemli unsurlarından olduğunu anlattı.

Evin içinde sigara içmek, mutfakta oluşan yemek buharlarının, kokularının ev içine dağılmasına yol açacak her türlü davranışın önlenmesi gerektiğini vurgulayan Yorulmaz, "Evin içine güneş girmesi önemlidir. Ancak bu güneş ışığı camların arkasından değil, doğrudan camlar açıkken içeri girmelidir. Güneş ışığı, insanlarda bağışıklığı güçlendiren D vitamini yapımı için olduğu gibi, evin dezenfeksiyonu açısından da faydalıdır." diye konuştu.

"Uykuya dikkat edilmeli"

Yorulmaz, yatak odalarının temizliğine dikkat edilmesi, mümkün olduğu kadar vakitli biçimde 7-8 saat uyunması gerektiğini söyledi.

Evdeki kapı ve pencere kolları, merdiven trabzanları, elektrik anahtarları ve kumandaların çamaşır suyu ya da en az yüzde 60'lık alkol gibi sağlıklı dezenfektanlar ile dezenfekte edilmesi gerektiğini anlatan Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Kullanılmadığı zamanlarda klozet kapağı kapalı tutulmalı, kullanılmadan önce ve sonra kağıtla silinerek temizlenmeli, her gün sabah ve akşam çamaşır suyu ile silinmelidir. Müstakil ev değilse ayakkabılar asla kapı önünde bırakılmamalıdır. Aksi halde apartmanlarda merdiven boşluğunda bırakılmış olan ayakkabılar hem merdiveni kullananların hem de kapılar açılıp kapatıldıkça evlerin içlerine hava yolu ile kirlilikleri taşıyacaktır. Dışarıdan geldikten sonra ayakkabılar, apartman girişinde, metal paspaslara altları iyice silinip temizlendikten sonra, ev içinde kapalı dolapta tutulmalıdır."

Yorulmaz, evde zaman geçirenlerin sağlıklı beslenmesi ve egzersiz yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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