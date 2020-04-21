Koronavirüsle mücadelede mülteci hekimler: 'Bu bizim vefa borcumuz' Koronavirüs salgınına karşı mücadelede sağlık çalışanları arasında mülteciler de ön saflarda savaşıyor.

Koronavirüs salgınına karşı mücadelede sağlık çalışanları arasında mülteciler de ön saflarda savaşıyor. Dünya Bankası'nın verilerine göre 1000 kişi başına düşen doktor sayısının 1,7 civarında olduğu Türkiye'de önemli bir açığı kapatmak için mülteci sağlık çalışanları da "pandemiyle mücadele gemisi"nde yerlerini aldılar. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com