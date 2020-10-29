Koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçıların isimleri fidanlara verildi
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Koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçıların isimleri fidanlara verildi

29.10.2020 14:32 | Son Güncelleme: 29.10.2020 14:36
Koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçıların isimleri fidanlara verildi

ERZURUM merkez Palandöken İlçe Belediyesi'nce kent ormanına dikilen fidanlara, Covid-19'la mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri verildi.

ERZURUM merkez Palandöken İlçe Belediyesi'nce kent ormanına dikilen fidanlara, Covid-19'la mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri verildi. 

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Palandöken Belediyesi'nce 60 dönümlük kent ormanına 300 fidan dikimi yapıldı. Çam fidanlarına Covid-19'la mücadelede hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerinin yer aldığı plaketler asıldı. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Muhammed Sunar, 60 dönüm arazide oluşturdukları kent ormanını yeşillendirerek, peyzaj çalışması yaptıklarını söyledi. Erzurumluların nefes alabilecekleri bir mekan oluşturduklarını ifade eden Başkan Sunar, "Geçen yıl kent ormanına ağaç dikimi yaptık. Bu sene de ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Memleketimiz ve dünya zor günler geçiriyor, sağlık çalışanları ciddi problem yaşıyor. Diktiğimiz ağaçları koronavirüsle mücadelede kaybettiğimiz sağlık çalışanları adına dikmiş olacağız" dedi. 


Koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçıların isimleri fidanlara verildi
Koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçıların isimleri fidanlara verildi
Koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçıların isimleri fidanlara verildi
Koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçıların isimleri fidanlara verildi
Koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçıların isimleri fidanlara verildi
Koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçıların isimleri fidanlara verildi
Koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçıların isimleri fidanlara verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN

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