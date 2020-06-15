Koronavirüsle mücadelede Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları önemli rol oynadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüsle mücadelede Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları önemli rol oynadı

Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği başarılı mücadelede Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar önemli rol oynadı.

Koronavirüsle mücadelede Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları önemli rol oynadı
15.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:10

ERKAN TİRYAKİ - Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği başarılı mücadelede Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar önemli rol oynadı.

Türkiye, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede pandemi halline gelen salgına yönelik en etkili mücadeleyi gösteren ülkelerden biri oldu.

Kovid-19 ile mücadelede tedavinin yanı sıra karantina uygulamaları da büyük önem taşıyor.

Virüsün yurtdışı kaynaklı olması nedeniyle özellikle yurda ilk girişlerde uygulanan 14 günlük karantina süreci, mücadelenin en önemli sacayağından birini oluşturdu. Türkiye, sahip olduğu öğrenci yurdu altyapısıyla bu süreci etkili bir şekilde yönetti.

Türkiye, sağlık altyapısıyla tedavi uygulamalarında, öğrenci yurdu altyapısıyla ise nitelikli karantina uygulamalarında model bir ülke oldu.

Odalar sürekli dezenfekte edildi

Yurtlarda vatandaşların bütün ihtiyaçları sosyal mesafe, hijyen, tedbirlerine azami riayetle gerçekleştirildi.

Odalar, rutin bir programa bağlı olarak sürekli dezenfekte edildi. Üç öğün yemek, su, çay, meyve, ilaç gibi ihtiyaçlar odalara servis edildi. Her odaya özel kişisel temizlik ve hijyen malzemeleri bırakıldı.

Vatandaşlara odalarında spor yapmaları için spor malzemeleri gönderildi. Psikolog ve diyetisyen hizmetleri, kitap dağıtımları ve sosyal faaliyetlerle sürecin vatandaşlar üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilerin minimum düzeye indirilmesi sağlandı. Yurtlarda kalanlara 57 bin 452 adet kitap dağıtıldı.

Yurtlarda misafir edilenlerin günlük tutmaları, duygu ve düşüncelerini kaleme almaları için "Yurdumda Hayat Var" adıyla 14 sayfalık anı defterleri gönderildi.

77 bin 555 vatandaş yurtlarda ağırlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 80 ildeki 179 yurt, karantina döneminde 97 ülkeden getirilen toplam 77 bin 555 vatandaşa ev sahipliği yaptı.

Karantina süreci için Türkiye genelinde sahip olunan yurt kapasitenin yalnızca yüzde 13'ü kullanıldı.

10 bin sağlık çalışanı misafir edildi

Yurtlar, Kovid-19 ile mücadelede yoğun mesai sarf eden sağlık çalışanları için de tahsis edildi.

56 ilde bulunan 113 öğrenci yurdunda, 10 bin sağlık çalışanı misafir edildi. Ayrıca 3 bin Adalet Bakanlığı personeli de yurtlarda ağırlandı.

20 ildeki 6 bin 956 oda kapasiteli 29 yurt ise ihtiyaç halinde Sosyal İzolasyon ve Gözlem Merkezi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığına tahsis edildi. Buralarda da toplamda bin 232 vatandaş misafir edildi.

Yüzde 85,94'lük memnuniyet oranı yakalandı

Karantina döneminde vatandaşların duygu, düşünce ve önerileri memnuniyet anketleriyle titizlikle takip edildi.

Yurtlarda sağlanan hizmetler ve faaliyetleri kapsayan memnuniyet araştırmasında yüzde 85,94'lük bir memnuniyet oranı yakalandı.

Salgın sürecinde bütün milletin yuvası, sığınağı haline gelen yurtlar, karantina döneminin sona ermesinin ardından öğrenciler için hazırlanmaya başlandı.

Spor dünyasından birçok isim yurtlarda kaldı

Bu süreçte yurtdışında bulunan spor dünyasındaki önemli isimler, Türkiye'ye döndüklerinde karantina süreçlerini bakanlığa bağlı yurtlarda geçirdi.

Belçika'da Westerlo'da kiralık olarak forma giyen Fenerbahçeli futbolculardan Barış Alıcı (Trabzon Fuat Sezgin Yurdu), Berke Özer (Gümüşhane Ahmet Ziyaüdiin Gümüşhaneevi Yurdu), Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla ile eşi Gala Caldirola (İstanbul), voleybolcu Yeliz Başa ve buz hokeyi oyuncusu Çağla Çelik (Gülbahar Hatun Yurdu), Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica (Gaziantep Ümmü Gülsüm Yurdu) yurtlarda kalan isimler olarak dikkati çekti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Haber
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi Haber
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'ten işlem görüyor
Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar
Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek
Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek
İki katlı ev çökünce göçük ortaya çıktı, mahalleli tedirgin oldu
İki katlı ev çökünce göçük ortaya çıktı, mahalleli tedirgin oldu
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
'Geçinemiyorum' diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi
"Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık
Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Oğulcan Engin Mehmet Ali Erbil
Spor Semih Özsoy Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Koronavirüsle mücadelede Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları önemli rol oynadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 11:41:39. #1.14#
title