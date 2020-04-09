Koronavirüsle mücadelede entübasyon kabinleri kullanılmaya başlandı
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Şehir Hastanesi, Bursa

Koronavirüsle mücadelede entübasyon kabinleri kullanılmaya başlandı

Koronavirüsle mücadelede entübasyon kabinleri kullanılmaya başlandı Bursa Şehir Hastanesi'nde otomobil firmaları tarafından üretilen biyolojik örnek alma kabininden sonra entübasyon kabini de kullanılmaya başlandı Entübasyon kabini yoğun bakım hastalarından bulaşımını önleyecek...

09.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:56

Koronavirüsle mücadelede entübasyon kabinleri kullanılmaya başlandı

Bursa Şehir Hastanesi'nde otomobil firmaları tarafından üretilen biyolojik örnek alma kabininden sonra entübasyon kabini de kullanılmaya başlandı

Entübasyon kabini yoğun bakım hastalarından bulaşımını önleyecek

BURSA - Sağlık çalışanlarının virüsten korunması amacıyla Bursa'da bulunan otomobil firmaları tarafından üretilen biyolojik örnek alma kabininin ardından entübasyon kabini de Bursa Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı. Kabin sayesinde yoğun bakım hastalarından sağlık çalışanlarına yönelik bulaşımını önleneceği öğrenildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede riskli grupta yer alan sağlık personellerinin maksimum seviyede korunması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda sağlık personelini ve hastane ortamını virüsten korumak amacıyla Bursa'da özel bir otomobil firması ve hastanenin anestezi uzmanlarının ortaklaşa çalışması ile geliştirilen entübasyon kabini, Türkiye'de ilk kez Bursa Şehir Hastanesi'nde hizmete girdi.

Entübasyonun, solunum veya solunum yolu güvenliğinin bozulması ya da bozulma riski oluşması halinde hastanın havalandırılması için gerçekleştirilen bir işlem olduğunu dile getiren Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Gülbahar Çalışkan, "Bu işlem gerçekleştirilirken sağlık personeli hasta ile yakın temasta bulunuyor. İşte tamda bu işlem sırasında kullanılan bu kabin sayesinde korona virüsün bulaş riskine karşı personeli koruyor" dedi.

Maksimum önlem

Entübasyon kabinlerinde hastaya hava yolu desteği sağlanırken, sağlık çalışanlarının ve hastane ortamının bulaş riski azaltılarak maksimum önlem alındığına dikkat çeken Uzm. Dr. Çalışkan, "Bu risk yapay solunum desteği sunulması gereken hastalarda entübasyon dediğimiz solunum yollarına ağızdan bir tüp yerleştirilmesi sırasında daha da artmaktadır" şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Çalışkan, Entübasyon kabinlerinin işlem sonrası dezenfekte edilerek güvenle kullanılabildiğini de sözlerine ekledi.

Koronavirüsle mücadelede entübasyon kabinleri kullanılmaya başlandı

Kaynak: İHA

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