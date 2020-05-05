Koronavirüsle Mücadelede Dronelar Devrede
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Koronavirüsle Mücadelede Dronelar Devrede

Koronavirüsle Mücadelede Dronelar Devrede
05.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:44

Türkiye'de droneların koronavirüsüyle mücadelede dezenfekte işleminin yapılması için kullanılmasının ardından İngiltere de koronavirüs test kitleri ve medikal ekipmanları dronelar ile taşımaya başladı.

Türkiye'de droneların koronavirüsüyle mücadelede dezenfekte işleminin yapılması için kullanılmasının ardından İngiltere de koronavirüs test kitleri ve medikal ekipmanları dronelar ile taşımaya başladı.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu tarafından, insansız hava araçları için getirilen kısıtlamaların gevşetilmesine karar verildi. Kararın gevşetilmesiyle birlikte insansız hava araçlarının koronavirüs test ekipmanları ve medikal ekipmanların taşınması için de kullanılacağı belirtildi. İngiliz Sivil Havacılık Kurumu tarafından 23 sayfalık eylem planı yayınlandı. Yayınlana eylem planında teslimatların daha hızlı ve ucuz yapılabilmesi için droneların tercih edildiği ifade edildi.

Koronavirüsüyle Mücadelede Drone ile Çok Daha Fazla Kişiye Ulaşılması Hedefleniyor

Her bölgeye eşit kolaylıkta test kitleri ve ihtiyaç duyulan medikal ekipmanların ulaştırılamadığı belirtilirken dronelar ile her bölgeye kolaylıkla ulaşım sağlanabileceği, hızlı bir şekilde ihtiyaçların ulaştırılabileceği söylendi.

Drone kullanılarak ilk teslimatın İngiltere'nin güneyinde bulunan Manş Denizi üzerinde 140 bin nüfuslu Wight Adası'na yapıldığı belirtildi. Son açıklanan verilere göre İngiltere'de 200 bin kişinin Koronavirüsüne yakalandığı belirtilirken 30 bin civarında kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Koronavirüsüyle mücadelede insansız hava araçları, droneların devreye sokulmasıyla çok daha kısa sürede çok daha fazla kişiye ulaşılarak, daha fazla can kaybı yaşanmadan virüsten kurtulunması hedefleniyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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