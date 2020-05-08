Koronavirüsle mücadele veren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yerinde dönüşüyor
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Koronavirüsle mücadele veren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yerinde dönüşüyor

Koronavirüsle mücadele veren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yerinde dönüşüyor
08.05.2020 13:43 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:53

Koronavirüsle mücadele veren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yerinde dönüşüyor Yeniden yapılanan Cerrahpaşa Hastanesi havadan görüntülendi Üniversite Rektörü Prof.Dr.

Koronavirüsle mücadele veren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yerinde dönüşüyor

Yeniden yapılanan Cerrahpaşa Hastanesi havadan görüntülendi

Üniversite Rektörü Prof.Dr. Nuri Aydın : "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hiçbir kapasite kaybına uğramamıştır"

İSTANBUL - Cerrahpaşa Hastanesi'nde süren yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof.Dr. Nuri Aydın, "Bu yıkımlar ve yeniden yapılanma nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi gerek araştırma faaliyetlerinde gerekse hasta hizmetleri faaliyetlerinden hiçbir kapasite kaybına uğramamıştır" diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof.Dr. Nuri Aydın yerinde inşa edilen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde denetlemelerde bulundu. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Nöroloji Binalarının yıkımı ile restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Neşet Ömer Amfi Binasında yürütülen çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

Denetmeye Aydın'ın yanı sıra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sait Gönen, hastane başhekimi Zekayi Kutlubay, İÜC Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Barış Yıldızlar katıldı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof.Dr. Nuri Aydın, denetlemenin ardından Koronavirüs(Covid-19) ile yoğun bir mücadele içinde olan hastanenin mevcut yerinde yeniden yapılanma sürecinde gelinen son durumu anlattı.

"Cerrahpaşa projesi için yer açma çalışmalarımız devam ediyor"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Koronavirüsle mücadelede aktif ve organize görev aldığını ifade eden Aydın, "Bu süre içerisinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yenileme projesiyle ilgili bir gidişat vardı. Bu da aynı şekilde devam ediyor. 26 Eylül 2019 tarihinde bir deprem yaşadık Bu deprem sırasında bazı binalarımız hasar almıştı ve boşaltmıştık. Yavaş yavaş Cerrahpaşa projesi için yer açma çalışmalarımız devam ediyor. Binalarımızı boşaltarak yıkıyoruz" dedi.

Hizmetin aksamaması adına çelik konstrüksiyon yeni binalar yapıldığını aktaran Aydın, "Yaklaşık 17 tane çelik konstrüksiyon bina yaptık. Bu üniteleri, hasta hizmetini eğitim faaliyetini ve araştırma faaliyetinin aksamaması için bu çelik konstrüksiyon binalara faaliyeti naklettik. Sırayla da yıkımları gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Fizik Tedavi ve Nöroloji binasının yıkımının tamamlandığını söyleyen Aydın, "Sırada Çocuk Hastalıkları ve Kadın Doğum binası var. Orası da boşaltıldı. Yıkıma başlamış oluyoruz" şeklinde konuştu.

Proje kapsamında arkeolojik kazı çalışması yapıldığını dile getiren Aydın, "Yaklaşık 1 yıldır devam eden bir arkeolojik kazı çalışması da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin boşaltılan 3'te bir alanında başlamış durumda. Bu birinci aşama devam ediyor. İkinci aşama çalışmanın da yakın zamanda başlayacağını planlıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Prof Aydın konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yıkımlar ve yeniden yapılanma nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi gerek araştırma faaliyetlerinde gerekse hasta hizmetleri faaliyetlerinden hiçbir kapasite kaybına uğramamıştır. Mevcut kapasite ile devam etmektedir. O nedenle çelik konstrüksiyon geçici binalarla bzi kapasitemizi maksimumda kullanıyoruz".

Koronavirüsle mücadele veren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yerinde dönüşüyor

Kaynak: İHA

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