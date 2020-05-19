Koronavirüsle mücadele nöbetindeki sağlık çalışanları İstiklal Marşı'nı okudu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı İbni Sina Hastanesi çalışanları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele nöbetinde İstiklal Marşı'nı okudu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı İbni Sina Hastanesi çalışanları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele nöbetinde İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde başkentliler, evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.

Vatandaşlar, evlerinde bayram coşkusunu bu şekilde yaşarken, koronavirüsle mücadelenin merkezlerinden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı İbni Sina Hastanesinin çalışanı doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları da hastane bahçesinde saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaynak: AA