Koronavirüsle mücadele için toplanan bağış miktarı ne? Hangi ülke ne kadar kaynak ayırdı?
13.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:46
Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ederken bir çok ülkenin sağlık sistemini de zorlar hale geldi.
Bunun üzerine hükümetler ve uluslararası organizasyonlar bir yandan Covid-19 hastalığına karşı aşı çalışmalarını hızlandırırken diğer yandan da olası vakalara zamanında ve etkin müdahale edebilmek için yüksek bütçeler ayırmaya başladı. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com