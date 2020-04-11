Koronavirüsle Mücadele için Apple ve Google Ortak Bir Uygulama Geliştirdi Apple ve Google ekibi, Corona virüsünün yayılmasıyla mücadeleye destek vermek için, Temas İzleme uygulaması üzerinde çalışıyor.

Apple ve Google ekibi, Corona virüsünün yayılmasıyla mücadeleye destek vermek için, Temas İzleme uygulaması üzerinde çalışıyor. Apple ve Google Corona virüsüyle mücadele kapsamında, hükümetlerin ve sağlık kuruluşlarına destek vermek amacıyla, Bluetooth teknolojisinden faydalanarak ortak bir yazılım üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Her iki şirket, Android ve iOS cihazları arasında ortak olarak çalışabilecek API'ler yayınlayacaklarını belirtti. API'lerin Mayıs ayı itibariyle aktif olması planlanıyor. Bu sayede, geliştirilen Temas İzleme uygulaması hem Android hem de iOS cihazlarına uygulama mağazalarından kolaylıkla indirilip kullanılabilecek.

Apple ve Google Geliştirme Çalışmalarının Açık Bir Şekilde Yayınlanacağını İfade Etti

Apple ve Google, Bluetooth tabanlı kişi izleme uygulamasının geliştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Android ve iOS'da, uygulamanın bir bütün olarak çalışması hedefleniyor bu sayede çok daha fazla kişinin uygulamayı kullanabilmesi ve sağlık kuruluşlarının kişileri yakından takip edebilmeleri hedefleniyor.

Mevcut uygulamanın Bluetooth özelliğinden faydalandığı ve Corona virüsünün yayılmasını takip ettiği belirtildi. Uygulamada, gizlilik, şeffaflık ve kullanıcıların rızalarının olmasının son derece önemli olduğunu belirten Apple ve Google yetkilileri, uygulamayla ilgili yapılan ortak açıklamada, 3. kişiler tarafından çalışmaların analiz edilebilmesi için, gerçekleştirilen çalışmaların açık bir şekilde yayınlanacağını belirtti.