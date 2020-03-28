Koronavirüsle mücadele günlerinde "can dostları" unutmadılar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Koronavirüsle mücadele günlerinde "can dostları" unutmadılar - Haberler
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Güncel

Koronavirüsle mücadele günlerinde "can dostları" unutmadılar

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayvanseverlerle iş birliği yaparak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele günlerinde sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.

28.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:08
Koronavirüsle mücadele günlerinde

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayvanseverlerle iş birliği yaparak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele günlerinde sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile Simay Patili Canları Koruma Derneği üyeleri, Mamak Yakupabdal Mahallesi'nde bir alanda bulunan sokak köpeklerine gıda dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarıyla ilgili kısırlaştırma ve besleme faaliyetlerinde bulunduklarını söyledi.

Kısırlaştırmanın, çalışmalarının önemli bir kısmını kapsadığını belirten Aslan, "Kısırlaştırma faaliyetlerimizi artırıyoruz. Geçen yıl 10 bindi, bu yıl 20 bin hayvanı kısırlaştırma yapacağız." dedi.

Aslan, sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarda hayvanseverlerle birlikte hareket ettiklerini dile getirdi.

Bugün Simay Patili Canları Koruma Derneğinin sokak hayvanlarını besleme faaliyetine destek verdiklerini kaydeden Aslan, hayvanlara katı mama dağıttıklarını bildirdi.

"Onların yaşam haklarını savunuyoruz"

Aslan, "Sokak hayvanları canlarımız. Allah bunları yaratmış. Onların yaşam haklarını savunuyoruz. Onlardan yana tavır koyuyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran, lokanta gibi iş yerlerinin faaliyetlerinin durdurulması nedeniyle köpekler için mamaya ulaşmakta güçlük yaşandığına dikkati çeken Aslan, şunları kaydetti:

"Bugün 300-400 kilogram kadar mama dağıttık. Sürecin nasıl işleyeceğini bilmiyoruz ama koronavirüs tedbirlerinin başladığı günden bu yana 4 ton mama dağıttık. Bunu bir ay içinde 10 tona çıkarmayı planlıyoruz. Koronavirüs salgını devam ettiği sürece hazırlıklarımız da sürecek. Büyükşehir olarak 100 ton mamaya kadar çıkabileceğiz. Onları aç bırakmayacak şekilde süreci yöneteceğiz."

"Et bulamıyoruz, herkesin yardım etmesini istiyoruz"

Simay Patili Canları Koruma Derneği Temsilcisi Tayfun Duru ise sokak hayvanlarına kendilerini adadıklarını belirterek Büyükşehir Belediyesine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Restoran ve lokantaların kapalı olmasından dolayı et bulamadıklarını bildiren Duru, vatandaşlara sokak hayvanlarına yardım etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İspanya'da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü Haberler
İspanya'da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor Haberler
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi Haberler
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi
İran'da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu Haberler
İran'da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı Haberler
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı
Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti
İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Sigara kaçakçısı kamyon şoförü, 'haberim yoktu' dese de hapis cezasından kurtulamadı
Sigara kaçakçısı kamyon şoförü, 'haberim yoktu' dese de hapis cezasından kurtulamadı
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Koronavirüs konusunda çocuklar süper taşıyıcı olabilir
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Koronavirüs konusunda çocuklar süper taşıyıcı olabilir
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı
Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı
Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı
Profesörün canlı yayındaki 'Süper bulaştırıcı var' çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Zekeriya Birkan İçişleri Bakanı
Magazin Hadise Ebru Polat Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Bülent Uygun Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Rize Mart İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Koronavirüsle mücadele günlerinde "can dostları" unutmadılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 14:12:57. #1.15#
title