Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniyor
Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması başladı
18.03.2020 18:43 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:13
Çankaya Köşkü'nde Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının ardından ulusa sesleniş konuşması yapıyor.
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Kaynak: Euronews.com