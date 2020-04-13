Koronavirüsle mücadele eden yerli markalara ön muhasabe desteği Online ön muhasebe programı Paraşüt, Koronavirüsle mücadeleye destek vermek amacıyla, salgına karşı tıbbi üretim yapan yerli markalara ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Online ön muhasebe programı Paraşüt, Koronavirüsle mücadeleye destek vermek amacıyla, salgına karşı tıbbi üretim yapan yerli markalara ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerinin finansal operasyonlarını daha verimli yönetebilmesini desteklemek hedefiyle hizmet veren online ön muhasebe programı Paraşüt, Koronavirüs'e karşı mücadeleye üretim desteği veren yerli firmalara, ücretsiz kullanım imkanı sunacağını duyurdu. Bu kapsamda Koronavirüs salgınına karşı tıbbi üretim yapan yerli markalar, Paraşüt programına ücretsiz erişebilecek. Ücretsiz Paraşüt kullanımı için iletisim@parasut.com adresi üzerinden iletişime geçmek yeterli oluyor.

Konu ile ilgili bilgi veren şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Sean X Yu, "Öncelikle, bu süreçte tüm zorluklara rağmen görevlerini yerine getiren sağlık personelinin özverili çalışmalarını tüm kalbimizle alkışlıyoruz. Paraşüt olarak; günlük yaşama büyük darbe vuran Koronavirüs salgınına karşı yürütülen mücadelede ön saflarda yer alan yerli markalara destek olmak üzere harekete geçtik. Bu doğrultuda üretim yapan yerli markalara sunduğumuz ücretsiz Paraşüt kullanımı sayesinde firmalar, finansal operasyonlarını daha hızlı yönetebilir hale gelecek. Böylece salgınla mücadelede en kıymetli varlık olan 'zaman'dan tasarruf ederek, bu süreyi iş geliştirme ve üretim faaliyetlerine ayırabilecek. Tüm dünyanın bu süreci en kısa zamanda atlatmasını diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA