Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına ücretsiz maden suyu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına ücretsiz maden suyu - Haber
Beypazarı, Ankara, Maden, Sağlık

Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına ücretsiz maden suyu

BEYPAZARI Doğal Maden Suyu çalışanları, koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının bağışıklık sistemini güçlendirmesi amacıyla, Ankara'daki devlet hastanelerine maden suyu dağıttı.

28.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:07
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına ücretsiz maden suyu

BEYPAZARI Doğal Maden Suyu çalışanları, koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının bağışıklık sistemini güçlendirmesi amacıyla, Ankara'daki devlet hastanelerine maden suyu dağıttı.

Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, tüm dünyayı saran koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik önemli bir destek uygulamasını hayata geçirdiklerini belirtti. Ercan, Halk Sağlığı uzmanlarının da önerdiği bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı maden suyunu, Ankara'da bulunan devlet hastanelerine dağıttıklarını kaydetti. Sağlık çalışanlarının koronavirüs salgınına karşı ülke çapında verilen mücadelede önemli görevleri özveriyle üstlendiklerini kaydeden Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, "Virüsle mücadelede hepimize önemli görevler düşüyor. Toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Beypazarı Doğal Maden Suyu olarak, hayatlarını bizim için riske atan sağlık çalışanlarının yanındayız" dedi.

'ÜCRETSİZ DAĞITILMAK ÜZERE GÖNDERDİK'

Ercan, maden suyunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğinin bilindiğini ifade ederek, "Bu bilgilerden yola çıkarak değerli sağlık çalışanlarımızın bağışıklığının güçlendirilmesine katkı sağlamak için hastanelerimize ücretsiz dağıtılmak üzere maden suyu gönderdik. Bizlerin vatandaş ve özel sektör olarak, tek bir ekip ruhuyla hareket etmemiz, birbirimize omuz vermemiz gerekiyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti Haber
Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti Haber
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum Haber
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Doktor, gizlice çekti! ABD'deki durumun vahametini en iyi anlatan video Haber
Doktor, gizlice çekti! ABD'deki durumun vahametini en iyi anlatan video
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü Haber
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü
Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu Haber
Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri...
Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı
Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Yalın'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Yalın'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor
Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı
Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı
KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi
KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Real Madrid, Sörloth'u gündemine aldı
Real Madrid, Sörloth'u gündemine aldı
Kayserili avukat, Nihat Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu
Kayserili avukat, Nihat Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu
Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Zekeriya Birkan Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Basketbolcu Muhterem Nur
Spor Fatih Terim Akif Üstündağ Hikmet Karaman Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Rize Türk Polis İtalya
Şu an buradasınız: Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına ücretsiz maden suyu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 12:17:44. #1.15#
title