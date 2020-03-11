Koronavirüsle mücadele eden sabun: Bıttım sabunu Koronavirüsün ülkemizde görülmesi sonrası koronavirüse karşı alınacak tedbirler vatandaşların merak konusu oldu. Uzmanlar kullanılacak materyaller ve dikkat edilmesi gereken davranışlar hakkında bilgi verirken hijyen konusunda bıttım konusuna dikkat çekti. İşte bıttım sabununun koronavirüs üzerine etkileri….

Dünyada hızla yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs Türkiye'de görüldü. Uzmanlar koronavirüsle mücadele yöntemlerini anlatırken koronavirüse karşı etkisi olan bıttım sabununun kullanılması da tavsiyeler arasında yeri aldı. Peki bıttım sabununun hangi özelliği koronavirüse karşı direnç sağlıyor?

BITTIM SABUNU HÜCREYİ TEMİZLİYOR!

Dr. Ayşegül Çoruhlu "Corona Virüsü, Diğer Virüsler ve Bağışıklık" başlıklı makalesinde vücudumuzun virüslerle mücadelesini açıkladı. Virüsün akciğerde nekroz yapacak kadar zarar verebilmesine neden olan bölümün detaylarında bıttım sabunun virüslerle mücadeledeki yerine değindi. Çoruhlu:

"Artan NOS artıklarını temizlemek için kullanılan bir temizlik havuzu var!

Thiol pool =tiol havuzu= temizlik havuzu

Tioller dediğimiz şey SÜLFÜRLÜ bileşiklerdir.

İşte virüsün dokuya (burda akciğerde) nekroz yapacak kadar zarar verebilmesinin özü :

Thiol havuzunun tükenmesidir!

Tioller dediğimiz bu sülfürlü bileşikleri hemen tanıyacaksınız. Biz zaten onları antioksidanlar olarak biliyoruz.

Bazıları şunlar:

• Selenyum

• Glutatyon

• Sistein

• Asetil sistein

• Same

• TMG

• MSM

Hatta bunların bitkisel versiyonlarını da çok dinlediniz:

• Sarımsak

• Brokoli

• Karnıbahar

• Beyaz lahana vs.vs.

Hatta sülfür havuzları vardır. Sağlık için girilir. Pis kokar. Rotten egg yani çürük yumurta kokuludur. Yemyeşildir.

Bıttım sabunu vardır mesela, sülfürlü sabun denir." ifadelerini kullandı.

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Bıtım Sabunu

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜSE KARŞI UYARDI!

Nasıl Korunmalıyız:

• Ellerinizi sık sık, en az 20 saniye süreyle su ve sabunla yıkayın. Su ve sabun mevcut değilse alkol bazlı el ovma solüsyonu kullanarak ellerinizi temizleyebilirsiniz,

• Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza yıkanmamış ellerle dokunmaktan kaçının,

• Ateş ve öksürüğü olan hasta insanlarla temastan kaçının,

• Halen yeni koronavirüs vakalarının yaşandığı bölgelere seyahat planlıyorsanız, kalabalık ortamlardan, hayvanlardan(canlı veya ölü), hayvan pazarlarından uzak durun,

• Çiğ veya az pişmiş hayvansal ürünlerin tüketiminden kaçının. Çiğ et, süt, yumurta veya iyi gıda güvenliği uygulamalarına göre pişirilmemiş gıdalar kontaminasyona neden olabileceğinden dikkat edilmelidir,

• Daha yaşlı yetişkinler ve altta yatan sağlık sorunları bulunan kişiler daha ciddi hastalık riski altında olabilicekleri için riskli bölgelere seyahat etmeyi planlıyorlarsa mutlaka bir sağlık uzmanına danışmalıdırlar.

• Hasta hayvanları ve hastalıktan ölmüş hayvanları yemekten kaçınılmalıdır.

Maske kullanın;

Ne zaman maske takmalısınız?

• Sağlıklıysanız, yalnızca yeni koronavirüs enfeksiyonu şüphesi olan bir kişiyle ilgileniyorsanız maske takın.

• Öksürüyorsanız veya hapşırıyorsanız bir maske takın.

• Maskeler sadece alkol bazlı dezenfektan veya sabun ve su ile sık sık yapılan el temizliğiyle birlikte kullanıldığında etkilidir.

• Maske takarsanız, nasıl kullanılacağını bilmeli ve uygun şekilde imha etmelisiniz.

Bir maske nasıl takılır, kullanılır, çıkarılır ve atılır?

• Maskeyi takmadan önce, ellerinizi alkol bazlı dezenfektan ile temizleyin veya sabun ve su ile yıkayın.

• Ağız ve burnu maske ile örtün ve yüzünüzle maske arasında boşluk olmadığından emin olun.

• Maskeyi kullanırken maskeye dokunmaktan kaçının; maskenize dokunursanız, ellerinizi alkol bazlı dezenfektanla veya sabun ve su ile temizleyin.

• Maskeyi nemli olduğu anda yenisiyle değiştirin ve tek kullanımlık maskeleri tekrar kullanmayın.

• Maskeyi arkadan çıkarın (maskenin önüne dokunmayın); derhal kapalı bir çöp kutusuna atın; ellerinizi alkol bazlı dezenfektanla temizleyin veya sabun ve su ile yıkayın.

Seyahat Dönüşü Öneriler?

• Son 14 gün içinde riskli bölgelere seyahat ettiyseniz ve ateş, öksürük veya nefes almada zorluk çekiyorsanız, derhal tıbbi yardım alın.

• Ancak herhangi bir sağlık tesisine gitmeden önce, telefonla arayarak son seyahatiniz ve belirtileriniz hakkında bilgi verin.

• Hastalığınızı bulaştırmamak için diğer insanlarla temastan kaçının

• Hastayken kesinlikle seyahat etmeyin,

• Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bir mendille veya kolunuzla (ellerinizle değil) kapatın, ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın ya da alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın.

Koronavirüs enfeksiyonuna yakalanma riskinizi azaltmak için;

• Ellerinizi su ve sabunla yıkayın veya alkol bazlı el temizleme sıvısı kullanın

• Öksürürken ve hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu kolunuzu bükerek veya mendille kapatın.

• Soğuk algınlığı veya grip belirtileri olan insanlarla yakın temastan kaçının.

• Et ve yumurtaları iyice pişirin.

• Canlı, vahşi ve çiftlik hayvanlarıyla korunmasız temastan kaçının.

Kendinizi ve Diğer İnsanları Hasta Olmaktan Korumak için;

• Öksürdükten ve hapşırdıktan sonra.

• Hasta ile ilgilendikten sonra,

• Yemek hazırlamadan önce, yemek hazırlarken ve sonrasında,

• Yemek yedikten sonra,

• Elleriniz kirlendiğinde,

• Hayvanlara veya hayvan atıklarına dokunduktan sonra,

ellerinizi yıkayın.

• Elleriniz görünür şekilde kirlendiği zaman sabun ve akan suyla yıkayın.

• Elleriniz görünür şekilde kirli değilse su ve sabunla yıkayın veya alkol bazlı el temizleyicisi kullanın.

Diğer İnsanları Hastalıktan Korumak İçin;

• Öksürürken ve hapşırırken mendille, elbisenin kolu veya dirseğin iç kısmı ağzınızı ve burnunuzu kapatın.

• Kullandıktan sonra mendili kapalı çöp kutusuna atın.

• Hasta bakımı sonrası ve öksürüp hapşırdıktan sonra ellerinizi temizleyin.

Kendinizi Hastalıktan Korumak İçin;

• Hasta insanlarla ( birisinin gözüne, ağzına, burnuna dokunmak dahil), canlı vahşi ve çiftlik hayvanları ile korunmasız temastan kaçının.

Güvenli gıda uygulamasına dikkat edin;

• Çiğ et ve pişmiş gıdalar için farklı kesme tahtaları ve bıçaklar kullanın.

• Çiğ ve pişmiş yiyecekleri hazırlama arasında ellerinizi yıkayın.

• Hasta ve hastalıktan ölmüş hayvanları yemeyin.

• Salgınların yaşandığı bölgelerde bile, gıda hazırlama sırasında iyice pişirilir ve uygun şekilde hazırlanırsa et ürünleri güvenle tüketilebilir.

Canlı Hayvan Pazarları Alışverişlerinde Sağlıklı Kalmak İçin;

• Hayvanlara ve hayvan ürünlerine dokunduktan sonra ellerinizi su ve sabunla yıkayın.

• Ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmaktan kaçının.

• Hasta hayvanlara ve bozulmuş etlere dokunmaktan kaçının.

• Pazarda başıboş hayvanlara, atıklara ve sıvılara dokunmaktan kaçının.

Canlı Hayvan Pazarlarında Çalışma Sırasında Sağlıklı Kalmak İçin;

• Hayvan ve hayvansal ürünlere dokunduktan sonra ellerinizi su ve sabunla sık sık yıkayın.

• Malzemeleri ve çalışma alanını günde en az bir kez dezenfekte edin.

• Hayvan ve hayvansal ürünlere dokunurken korunmak için yüz koruyucu, eldiven ve önlük kullanın.

• İş bittikten sonra koruyucu kıyafetleri çıkarın, her gün yıkayın ve iş yerinde bırakın.

• Aile bireylerinizi, kirli iş kıyafetlerine ve ayakkabılarına maruz bırakmaktan kaçının.

Seyahat Sırasında Sağlıklı Kalmak İçin;

• Ateş ve öksürük şikâyetleriniz varsa seyahat etmekten kaçının.

• Ateş, öksürük varsa ve nefes almada zorluk yaşıyorsanız acilen tıbbi yardım alın ve daha önceki seyahat öykünüzü sağlık uzmanınızla paylaşın.

• Ateş ve öksürük şikâyeti olanlarla yakın temasa girmekten kaçının.

• Ellerinizi sık sık alkol bazlı el dezenfektanı kullanın ya da sabun ve suyla yıkayın.

• Göz, burun ve ağıza temas etmekten kaçının.

• Hapşırırken ve öksürürken, ağzınızı ve burnunuzu dirseğinizin içiyle veya bir peçeteyle kapatın. Peçeteyi hemen çöpe atın ve ellerinizi yıkayın.

• Yüz maskesi takmak isterseniz, maskenin ağzınızı ve burnunuzu kapattığından emin olun ve taktıktan sonra tekrar maskeye dokunmayın.

• Tek kullanımlık maskeleri, her kullanımdan sonra çöpe atın ve ellerinizi yıkayın.

• Eğer seyahatiniz sırasında hastalanırsanız, hemen ilgili taşıtın mürettebatını durumdan haberdar edin ve tıbbi destek alın.

• Tıbbi yardım alacaksanız, seyahat öykünüzü sağlık uzmanınızla paylaşın.

• Yalnızca iyi pişmiş yemekleri yiyin.

• Halka açık yerlerde tükürmeyin.

• Hasta olan hayvanlarla yakın temastan ve bu hayvanlarla birlikte seyahat etmekten kaçının.

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