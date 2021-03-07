Koronavirüsle mücadele eden kadın sağlık çalışanları hem evde hem işte mesai harcıyor

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Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli kadın sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana ailelerinden uzakta fedakarca çalışarak hastaların iyileşmesini sağlıyor.

Hayatın her alanında görev yapan kadınlar, Kovid-19 salgınıyla mücadelede de ön saflarda yer alıyor.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği birimde yoğun mesai harcayan kadın sağlıkçılar, tüm zorluklara rağmen bu süreçteki başarılarıyla göz dolduruyor.

Hemşire Sevda Eröz Mısırlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her alanda var olan kadınların anlaşılmak ve hak ettiği değeri görmek için emek harcadığını belirterek, "Varlığını da yokluğunu da yaşamın her alanında hissettiren kadınlarımızın sağlık alanında da önemli bir yere sahip olduğunu tartışmaya gerek yok. Salgın tüm kadınlarımızın özellikle de emekçi sağlık çalışanı kadınlarımızın iş yükünü artırmıştır." dedi.

Kovid-19 sürecinde sağlıkçı kadınların ebeveyn ve ev kadını olarak da yükünün arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız bu süreçten başarılı şekilde çıkmak için çalışmaktadırlar. Bu süreçte kadın sağlıkçılar olarak evlatlarımızdan, eşlerimizden ve anne babalarımızdan ayrı kaldık. Ancak anne, sağlıkçı ve en çok da kadın olmak başarmayı gerektirirdi. Bilmediğimiz bir düşmana karşı savaştık ve hala savaşıyoruz ama kadın demek, başarmak demek. Başaracağız. Umarız ki önümüzdeki 8 Mart'larda kadınlarımızın hak ettiği değeri görmesi temennilerini değil, tüm kadınların hak ettiği değeri artık gördüğünü konuşuyor oluruz. Unutmayın, kadın dünyayı değiştirir."

Mısırlı, desteklerini yanında hissettikleri kadın idarecilerin ve tüm kadın sağlık çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

"En çok sevdiğimiz kişilere dokunamadık"

İki çocuğu bulunan ebe Havva Baykan da salgının başından bu yana çok zorlandıklarını, Kovid-19'a yakalanıp sevdikleri insanlara virüs bulaştırma endişesiyle yaşadıklarını söyledi.

"Böyle bir savaşın içinde olabileceğim aklıma gelmezdi." diyen Baykan, bilinmeyene karşı savaşmanın zorluğuna vurgu yaptı.

Baykan, bir yıldır koronavirüsle mücadelede aktif çalışan birimde olduğunu belirterek, "Bütün arkadaşlarımla kilolarca kıyafetler giydiğimiz süreçlerden geçtik. Eve gittiğimizde daha kapının önünde, çocuklarımıza 'Dokunmayın' şeklinde bir uyarıyla başlayan süreç geçirdik. Çocuklarından ayrı kalanlar oldu. Çocuklara bunu anlatmak çok zordu. Sevmek, dokunmak hepimizin çok fazla istediği şeyler. Biz de maalesef en çok sevdiğimiz kişilere dokunamadık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu