Koronavirüsle mücadele eden İtalyanlardan AB'ye tepki
Koronavirüs salgınyla mücadelelerinde yalnız bırakıldığını söyleyen İtalyanların, sosyal medya üzerinden yayınladıkları videolarda AB bayrağı yaktıkları görüldü.
29.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:14
Koronavirüs salgınyla mücadelelerinde yalnız bırakıldığını söyleyen İtalyanların, sosyal medya üzerinden yayınladıkları videolarda AB bayrağı yaktıkları görüldü. Koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 10 bin 23 kişinin öldüğü İtalya, salgının en çok etkilendiği ülke konumunda.
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Kaynak: AA