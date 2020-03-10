Koronavirüsle mücadele eden İtalya'da Roma sokakları boşaldı
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Koronavirüsle mücadele eden İtalya'da Roma sokakları boşaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden İtalya'da uygulanmaya başlanan karantina nedeniyle başkent Roma sokakları boşaldı.

10.03.2020 20:21 | Son Güncelleme: 10.03.2020 20:23
Koronavirüsle mücadele eden İtalya'da Roma sokakları boşaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden İtalya'da uygulanmaya başlanan karantina nedeniyle başkent Roma sokakları boşaldı.

Kovid-19'un Avrupa'da en hızlı yayıldığı ve 463 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da, hükümetin dün çıkardığı kararname başkentte etkisini gösterdi.

Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke içinde zorunlu haller ve ilgili mercilerin yetkilendirmesi dışında seyahat özgürlüğünü kısıtlayan ve insanları evde kalmaya davet eden kararname, halkın dışarı çıkmamasına yol açtı.

Kararnameyi sokağa çıkma yasağı olarak karşılayan çok sayıda Romalı, gece geç saatlerde stok yapmak için 24 saat açık olan marketlere akın etti.

Halkın, sosyal medyada başlayan ve İtalyan hükümetinin de destek verdiği "Ben evde kalıyorum" çağrısına uyduğu gözlendi.

Romalıların işe gitmeyip evlerinden çalışmayı tercih etmeleri dolayısıyla her zaman kalabalık bazı ünlü cadde ve meydanlardaki insan yoğunluğu azalırken, dışarı çıkanlar arasında maskeyle dolaşanların sayısının arttığı dikkati çekti.

"Aşk Çeşmesi" olarak bilinen Trevi Çeşmesi'nin çevresi insanların birbirine çok yaklaşmaması için Roma Belediyesince kapatıldı. Corso Caddesi, Pantheon Bazilikası ve Navona Meydanı gibi kentin önemli noktalarında az sayıda turistin dolaştığı görüldü.

Son kararname uyarınca kolluk güçlerinin 1 metreden fazla yaklaşan insan gruplarını birbirlerinden uzaklaşmaları için düdükle ikaz ettiği gözlendi.

Bu arada, İtalyan basını, Başbakan Giuseppe Conte'nin "Artık kırmızı bölgeler yok, tek bir kırmızı bölge var, o da İtalya" şeklindeki sözlerini manşetlerine, "Şimdi bütün İtalya kapalı" olarak taşıdı.

Öte yandan, Vatikan Devleti, Aziz Petrus Bazilikası ve aynı adı taşıyan meydanı İtalyan makamlarıyla koordinasyon çerçevesinde kapattığını açıkladı.

Koronavirüsle mücadele eden İtalya'da Roma sokakları boşaldı

Kaynak: AA

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Koronavirüsle mücadele eden İtalya'da Roma sokakları boşaldı

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