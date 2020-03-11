Koronavirüsle mücadele eden İtalya'da Milano sokakları boşaldı Milano'nun boş meydan ve sokaklarından detaylar MİLANO - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden İtalya'da uygulanmaya başlanan karantina nedeniyle Milano sokakları boşaldı.

Milano'nun boş meydan ve sokaklarından detaylar MİLANO - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden İtalya'da uygulanmaya başlanan karantina nedeniyle Milano sokakları boşaldı. Kovid-19'un Avrupa'da en hızlı yayıldığı ve 463 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da, hükümetin çıkardığı kararname etkisini gösterdi. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke içinde zorunlu haller ve ilgili mercilerin yetkilendirmesi dışında seyahat özgürlüğünü kısıtlayan ve insanları evde kalmaya davet eden kararname, halkın dışarı çıkmamasına yol açtı. Kaynak: AA Haberin Videosu: Koronavirüsle mücadele eden İtalya'da Milano sokakları boşaldı