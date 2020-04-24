Koronavirüsle Kapanan AVM'lerin Açılacağı Tarih Belli Oldu Mart ayının ikinci yarısından bu yana kapalı olan alışveriş merkezlerinin açılacağı tarih belli olmaya başladı. Mayıs boyunca sürecek çalışmalar neticesinde AVM'lerin 8-15 Mayıs arasında kontrollü olarak açılacağı bildirildi.

Mart ayının ikinci yarısından bu yana kapalı olan alışveriş merkezlerinin açılacağı tarih belli olmaya başladı. Mayıs boyunca sürecek çalışmalar neticesinde AVM'lerin 8-15 Mayıs arasında kontrollü olarak açılacağı bildirildi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş tarafından yapılan açıklamada AVM'lerin açılış tarihi üzerine çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Koronavirüsün AVM'lerde yayılma potansiyeline sahip olduğunu belirten Altaş, açılışın önce küçük illerde başlayacağını duyurdu.

"Diğerleri açık kalsa da perakendeciler mağaza açmadığı için fiili olarak kapalı. Açılma kararı önce küçük illerde denenebilir. Vakaların daha az olduğu yerlerde. Burada kamuyla en uygun şekilde hareket edeceğiz"

AVM'ler ne zaman açılacak?

AVM yatırımcılarının Koronavirüse karşı normal hayata dönüş amacıyla çalışma yaptığını aktaran Başkan, bu süreç içerisinde Mayıs ve Haziran'da AVM'lerin yüzde 80'inin açılacağı tahmin ediyor.

AVM'ler açılsa da Koronavirüs tedbirleri devam edecek

"Kurallar ve hijyen önlemleri çok sıkı olacak. Maske dağıtılacak, belli mesafeler konulacak. Belli aralıklarla müşteri alınacak" şeklinde konuşan Altaş, perakendecilerin de görüşlerine kulak vererek kademeli olarak AVM açılışına onay verilmesini bekliyor.