Koronavirüsle ilgili umut veren beş haber
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BBC

Koronavirüsle ilgili umut veren beş haber

Koronavirüs vakalarının sayısı dünyanın dört bir yanında yükseldikçe karşı karşıya kalınan sağlık krizinin boyutları büyüyor.

29.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 29.03.2020 23:00
Koronavirüsle ilgili umut veren beş haber

Koronavirüs vakalarının sayısı dünyanın dört bir yanında yükseldikçe karşı karşıya kalınan sağlık krizinin boyutları büyüyor.

Ancak yine de salgınla ilgili insana umut veren ve krizin insanlarda ortaya çıkardığı iyi tarafın kanıtı niteliğinde haberler de geliyor.?

1. Dünyanın dört bir yanında sağlık çalışanları alkışlanıyor

Koronavirüs salgınına karşı doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık sektörü çalışanları mücadelenin en önce safhasında yer alıyor.

Dünyanın dört bir yanında koronavirüs vakalarının sayısı 600 bini geçti, bunlardan 130 binden fazlasının iyileşmesinde sağlık çalışanlarının büyük emeği var.

Bunu takdir etmek için Türkiye, İspanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Hindistan gibi birçok ülkede insanlar balkonları ve pencerelerinden sağlık çalışanlarını alkışlıyor.

Bu akım ilk olarak virüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan eyaletinde Ocak ayında başladı.

İnsanlar birbirine moral vermek için pencerelerinden şarkı da söylüyor.

2. Çin bazı kısıtlamaları hafifletiyor

En azından virüsün ortaya çıktığı Çin, koronavirüs salgınını kontrol altına almış gibi görünüyor.

Ülke içinden çıkan virüs sayısında azalma olması dolayısıyla virüsün yayılmasını kontrol etmek için alınan önlemler gevşetilmeye başlandı.

25 Mart'ta Hubei bölgesinden seyahat kısıtlaması kaldırıldı.

Ocak ayında başlayan Vuhan'daki karantina 8 Nisan'da rahatlatılacak.

BBC'nin Çin muhabiri Stephen McDonell, ülkenin başkenti Pekin'de insanların rahat bir nefes ve açık hava almak için sokağa çıktığını bildiriyor.





3. İtalya dalgayı tersine çevirebilir

Bu haftanın başında İtalya'daki yetkililer, salgının stabilizasyon sürecine girdiğini belirtti.

Bu açıklamanın ardından birkaç gün boyunca yeni vaka sayısı ve hayatını kaybedenlerin sayısında azalma görüldü.

Her ne kadar daha sonra Cuma günü İtalya hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış açıklasa da dört gün boyunca rakamlarda azalış yaşanması bir umut ışığı olarak görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü bu durumu cesaret verici olarak nitelendirirken ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi Lombardia'daki sağlık şefi tünelin sonunda ışık görebildiklerini dile getirdi.

4. Bilimsel çalışmalar ilerliyor

Dünya salgının durdurulması için bilim dünyasının üreteceği aşıyı bekliyor. Her ne kadar birkaç aşı üretilmiş olsa ve insanlar üzerinde deneyler yapılsa da aşının 18 ay içinde ortaya çıkması çok beklenmiyor.

Yine de bilim dünyası Covid-19 hastalığına yol açan ve resmi adı SARS-CoV-2 olan yeni tip koronavirüs hakkındaki çalışmalara ve keşiflere devam ediyor.

Bu hafta virüsün genetik kodunun çözülmesi ile ilgili umut dolu çalışmalar yapıldı. Bu virüsün genetik olarak çok daha az mutasyona uğradığı keşfedildi.

Böylece tek tip bir aşının virüsle savaşmakta yeterli olacağı düşünülüyor.

5. Topluluk ruhu ve nezaket canlanıyor





Salgın insanları birbirinden ayrı tutsa da topluluklar ihtiyaç halinde bir araya geliyor. Dünyanın dört bir yanında nezaket ve dayanışmanın yükseldiği görülüyor.

İngiltere'de yüz binlerce kişi sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu gönüllü ordusuna yazıldı.

İspanya'da bir doktorun hastanede kalanlar için mektup yazılması kampanyası büyük ilgi gördü; yüz binlere geçmiş olsun mektubu gönderildi.

İnsanlar umut aşılamak için pencerelerine ve balkonlarına gökkuşağı sembolleri koyuyor.





BBC

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