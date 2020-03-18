KORONAVİRÜSLE İLGİLİ PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN 55 SOSYAL MEDYA HESABINA SORUŞTURMA SOSYAL medya üzerinden koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşım yapan 55 hesap hakkında soruşturma başlatıldı.

SOSYAL medya üzerinden koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşım yapan 55 hesap hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşımda bulunan hesapları incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda İstanbul'da 28, diğer illerde 23, yurtdışında ise 4 provokatif paylaşım yapan hesap tespit edildi. Sosyal medya üzerinden koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşım yapan 55 hesap hakkında soruşturma başlatıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA