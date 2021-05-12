Koronavirüsle birlikte doktor ziyaretinde 'online' dönem

KORONAVİRÜS salgını tam kapanma, karantina, evden çalışma, sosyal mesafe gibi pek çok kavramı beraberinde getirdi.

KORONAVİRÜS salgını tam kapanma, karantina, evden çalışma, sosyal mesafe gibi pek çok kavramı beraberinde getirdi. Bunlardan biri de 'online doktor ziyareti'. Uzmanlara göre dijitalleşmeyle birlikte hastane randevuları da online gerçekleşebilecek.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızla dünyaya yayınlan koronavirüs salgını ve 2020 yılının mart ayında Türkiye'de de vakalar görülmesiyle başlayan süreç, tam kapanma, karantina, evden çalışma, sosyal mesafe gibi pek çok kavramı beraberinde getirdi. Salgın döneminde pek çok sektör dijitalleşme alanında önemli şekilde ivme kazanırken, sağlık sektörü de bu gelişmelerin en çok görüldüğü alanlardan biri oldu.

Dünya çapında dijital sağlık sektörünün pazar hacmi, 2019 yılında 100 milyar dolar seviyelerine ulaşırken, önümüzdeki 2026 yılına kadar bu rakamın 6 katına çıkması bekleniyor. Uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda dijitalleşme süreciyle şekillenen sağlık yatırımları geleceğin sağlık sektörünün temellerini atıyor. Dijital sağlık alanında faaliyet gösteren start-up'ların sayısı da dünya genelinde artış gösteriyor. Bu alanda en çok start-up'a sahip olan ülkeler, Amerika, Çin, İngiltere, Fransa ve Kanada olarak biliniyor.

"EN ÖNEMLİ HUSUSLARDAN BİRİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI"

Türkiye'de de tele sağlık, online doktor danışmanlık hizmetleri, online hasta takibi hızlı yükseliş gösteren trendlerden. Bu konuda geçtiğimiz günlerde Güven Future ile güçlü bir iş birliği kurarak, alanında öncü bir sağlık-teknoloji ekosistemi kurmayı hedeflediklerinin altını çizen Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul, "Tele sağlık hizmetlerinin pandeminin etkisiyle birlikte artış gösterdiğini görüyoruz. İnsanlar hastane ortamında bulunmaktan çekiniyorlar fakat aynı zamanda sürekli takip gerektiren pek çok kronik hastalıktan da muzdarip olabiliyorlar. İşte tam olarak bu noktada Güven Future ile yaptığımız güçlü iş birliği yapısıyla, Türkiye'de bulunan doktorlara, sağlık kurum ve kuruluşlarına dijital dönüşüm hizmetleri sunabiliyoruz. Bu alanda en önemli hususlardan biri kişisel verilerin korunması ve kaliteli danışmanlık hizmeti sunulabilmesi. Bu alanda oldukça ses getirecek ürünler geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.

ONLİNE DOKTOR İLE ULAŞILABİLİR SAĞLIK HİZMETİ HEDEFLENİYOR

Güven Future Genel Müdürü Tolga T. Tuncer ise "Sağlık bilişimi ve dijital sağlık alanında geliştirdiğimiz çözümler ile kişilere kolay erişilebilir ve düşük maliyetli sağlık hizmetleri sunma konusunda önemli adımlar atıyoruz. Yaklaşık bir yıldır 'online doktor' konusunda aktif bir alt yapı ile önemli deneyimler elde ettik. Veri güvenliği ve hasta mahremiyeti birinci önceliğimiz. Çok yakında kronik hastalık takibi ve yapay zeka destekli tanı hizmetleri ile bu alanda ses getiren çözümlere imza atmaya devam edeceğiz. Cerebrum Tech ile gerçekleştirilen iş birliğinin, yurtiçinde ve yurtdışında yeni fırsatlar yaratarak bireylerin ve kurumların dijital sağlık hizmetlerine erişimini hızlandıracağına inanıyoruz" diyerek online doktor hizmetiyle ulaşılabilir sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine vurgu yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı