Koronavirüse yenilen gazeteci Süer, toprağa verildi
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Koronavirüse yenilen gazeteci Süer, toprağa verildi

Koronavirüse yenilen gazeteci Süer, toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da koronavirüsten yaşamını yitiren gazeteci Berna Nuri Süer, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

İSTANBUL'da koronavirüsten yaşamını yitiren gazeteci Berna Nuri Süer, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

İstanbul'da, aşı yaptırmayı reddettiği iddia edilen ve yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden gazeteci Berna Nuri Süer'in cenazesi, 2011 yılında ölen babası Erkin Süer'in mezarının bulunduğu Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine getirildi. Yenimezarlık'ta kılınan cenaze namazına Süer'in eşi Manolya Olya Süer, küçük oğlu Altay, ailesi, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından Süer, gözyaşları arasında babası Erkin Süer'in yanında toprağa verildi.Berna Nuri Süer'in eşi Manolya Olya Süer, konuşmak istemediğini belirterek, "Bizi aşı siyasetine karıştırmayın. Hassas olursanız sevinirim. Aşı propagandasına alet olmak istemiyoruz" dedi.


- Tekirdağ

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Koronavirüse yenilen gazeteci Süer, toprağa verildi
Koronavirüse yenilen gazeteci Süer, toprağa verildi
Koronavirüse yenilen gazeteci Süer, toprağa verildi
Koronavirüse yenilen gazeteci Süer, toprağa verildi
Koronavirüse yenilen gazeteci Süer, toprağa verildi
Koronavirüse yenilen gazeteci Süer, toprağa verildi
Koronavirüse yenilen gazeteci Süer, toprağa verildi
Koronavirüse yenilen gazeteci Süer, toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun

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