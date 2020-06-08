Koronavirüse yenik düşen genç mühendis toprağa verildi
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Koronavirüse yenik düşen genç mühendis toprağa verildi

Koronavirüse yenik düşen genç mühendis toprağa verildi Koronavirüs sebebiyle bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İnegöllü genç mühendis Muhammet Taha Kaygusuz gözyaşları arasında bugün toprağa verildi.

08.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:46

Koronavirüse yenik düşen genç mühendis toprağa verildi

BURSA - Koronavirüs sebebiyle bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İnegöllü genç mühendis Muhammet Taha Kaygusuz gözyaşları arasında bugün toprağa verildi.

İnegöl'de oturan evli ve iki çocuk babası Muhammet Taha Kaygusuz'un, bir süre önce yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. İstanbul'da tedavi gören Kaygusuz durumu ağırlaşınca İstanbul Çapa hastanesi yoğun bakım ünitesinde kaldırıldı. 16 gün tedavi gören genç mühendis dün hayatını kaybetti. Son çektiği videoda herkesten dua isteyen Muhammet Taha Kaygusuz İstanbul Başakşehir'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Koronavirüse yenik düşen genç mühendis toprağa verildi

Kaynak: İHA

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