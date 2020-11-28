Koronavirüse yenik düşen 22 yaşındaki hemşire toprağa verildi
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Koronavirüse yenik düşen 22 yaşındaki hemşire toprağa verildi

28.11.2020 14:55 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:59
Koronavirüse yenik düşen 22 yaşındaki hemşire toprağa verildi

KÜTAHYA'da çalıştığı özel hastanede koronavirüse yakalandıktan 15 gün sonra yaşamını yitiren hemşire Hasan Baştuğ (22), Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KÜTAHYA'da çalıştığı özel hastanede koronavirüse yakalandıktan 15 gün sonra yaşamını yitiren hemşire Hasan Baştuğ (22), Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Baştuğ'un amcası Süleyman Baştuğ, "Annesi, babası, dedesi, babaannesi koronavirüs karantinasında. Allah kimsenin başına vermesin, herkes maskesine, sosyal mesafesine dikkat etsin" dedi.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyünde oturan İsmail ile Kadriye Baştuğ çiftinin 2 çocuğundan biri olan ve Kütahya Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra özel hastanede hemşire olarak çalışmaya başlayan Hasan Baştuğ'un, 15 gün önce görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedaviye alınan Baştuğ'un köyde yaşayan annesi, babası, babaannesi ve dedesinin de yapılan testleri pozitif çıkınca anne ve babası evlerinde karantinaya alınırken, babaannesi ile dedesi ise Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Baştuğ ise çalıştığı özel hastanenin Afyonkarahisar'daki şubesinde tedavi altına alındı. Durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım servisine alınan hemşire Hasan Baştuğ, dün doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Baştuğ'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Afyonkarahisar'dan Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyüne getirildi. Öğle namazının ardından cenaze namazı kılınan Hasan Baştuğ yakınlarının gözyaşları arasında ve koronavirüs tedbirleriyle toprağa verildi. Karantina süresi dolan baba İsmail Baştuğ da cenazeye katılırken ayakta durmakta güçlük çekti.

AMCA BAŞTUĞ'DAN MASKE VE SOSYAL MESAFE UYARISI

Süleyman Baştuğ, yeğeni Hasan Baştuğ'un 15 günlük tedavisine rağmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Maske ve sosyal mesafe uyarısında bulunan amca Baştuğ, "Yeğenim Hasan Baştuğ'u özel hastanede hemşirelik yaparken koronavirüs oldu. Daha sonra 15 gün hastanede tedavi gördü. Maalesef yaşamını yitirdi. Anne, babası, dedesi, babaannesi karantinada. Allah kimsenin başına vermesin, herkes maskesine, sosyal mesafesine dikkat etsin. Benim yeğenim bizim nazarımızda şehit oldu. Koronavirüs tedavisi görüyordu ve en son entübe oldu, ondan sonra vefat etti. Tedavilere maalesef cevap veremedi. İnşallah ben yeğenimin bir yere ismini verilerek yaşatılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

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Koronavirüse yenik düşen 22 yaşındaki hemşire toprağa verildi
Koronavirüse yenik düşen 22 yaşındaki hemşire toprağa verildi
Koronavirüse yenik düşen 22 yaşındaki hemşire toprağa verildi
Koronavirüse yenik düşen 22 yaşındaki hemşire toprağa verildi
Koronavirüse yenik düşen 22 yaşındaki hemşire toprağa verildi
Koronavirüse yenik düşen 22 yaşındaki hemşire toprağa verildi
Koronavirüse yenik düşen 22 yaşındaki hemşire toprağa verildi
Koronavirüse yenik düşen 22 yaşındaki hemşire toprağa verildi
Koronavirüse yenik düşen 22 yaşındaki hemşire toprağa verildi
Koronavirüse yenik düşen 22 yaşındaki hemşire toprağa verildi
Koronavirüse yenik düşen 22 yaşındaki hemşire toprağa verildi
Koronavirüse yenik düşen 22 yaşındaki hemşire toprağa verildi
Koronavirüse yenik düşen 22 yaşındaki hemşire toprağa verildi
Koronavirüse yenik düşen 22 yaşındaki hemşire toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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