KORONAVİRÜSE YAKALANAN POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ
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Fırat Yıldırım, İstanbul, Ataşehir, Güncel, Haber

KORONAVİRÜSE YAKALANAN POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Feridun Fırat Yıldırım koronavirüse yakalandı.

27.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:51
KORONAVİRÜSE YAKALANAN POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Feridun Fırat Yıldırım koronavirüse yakalandı. Yıldırım 27 gün süren tedavisinin ardından kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Feridun Fırat Yıldırım 31 Mart günü ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yıldırım'ın yapılan koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan polis memuru Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru bugün hayatını kaybetti.Polis memuru Feridun Fırat Yıldırım bugün ikindi vaktinde namaz vakti beklenilmeden kılınacak cenaze namazının ardından Beykoz Baklacı Mezarlığı'na defnedilecek.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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