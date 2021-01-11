Koronavirüse yakalanan Okan Karacan: Tedbiri elden bırakmayın, çok yorucu bir hastalık
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Koronavirüse yakalanan Okan Karacan: Tedbiri elden bırakmayın, çok yorucu bir hastalık

11.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:31
Koronavirüse yakalanan Okan Karacan: Tedbiri elden bırakmayın, çok yorucu bir hastalık

KORONAVİRÜSE yakalanan ünlü oyuncu Okan Karacan "Çok dikkatli olun lütfen. Tedbiri elden bırakmayın.

KORONAVİRÜSE yakalanan ünlü oyuncu Okan Karacan "Çok dikkatli olun lütfen. Tedbiri elden bırakmayın. Çok yorucu bir hastalık. İyi olup hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Allaha emanet olun. Dua istiyorum bol bol" şeklinde konuştu. Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu 44 yaşındaki Okan Karacan, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. 3 gündür karantinada olduğunu belirten Karacan, tedavisinin hastanede devam edeceğini açıkladı. Karacan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, "Maalesef testim pozitif. Bundan sonraki süreç hastanede geçecek. Genel olarak kendimi iyi hissediyorum ama gerçekten ağır bir durum. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi. Ayrıca Okan Karacan yaptığı paylaşımda kısa bir video da kullandı. Özel kıyafetler giymiş sağlık görevlileri tarafından ambulansa bindirilen Karacan, "Kendimi iyi hissetmediğim için hastaneye gidiyorum. Sağ olsun sağlık görevlileri geldi aldılar beni" ifadelerini kullandı.

"DUA İSTİYORUM BOL BOL"

Demirören Haber Ajansı'na sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Okan Karacan, "Herkese merhaba, nefes darlığım ve ağrılarım devam ediyor ama emin ellerdeyim. Bütün doktorlarıma teşekkür ediyorum. En kısa zamanda bu hastalığı yenip aranıza tekrar kavuşacağım. Hepinizi çok seviyorum. Arayan, soran herkese teşekkür ediyorum. Çok dikkatli olun lütfen. Tedbiri elden bırakmayın. Çok yorucu bir hastalık. İyi olup hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Allaha emanet olun. Dua istiyorum bol bol" şeklinde konuştu.

(Fotoğraf)


Koronavirüse yakalanan Okan Karacan: Tedbiri elden bırakmayın, çok yorucu bir hastalık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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