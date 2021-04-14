Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce'nin tedavisi hastanede devam ediyor
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Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce'nin tedavisi hastanede devam ediyor

Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce'nin tedavisi hastanede devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Memleket Hareketi kurucusu Muharrem İnce'nin tedavisine hastanede devam edildiği bildirildi.

Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce, hastaneye kaldırıldı
Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce, hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Memleket Hareketi kurucusu Muharrem İnce'nin tedavisine hastanede devam edildiği bildirildi.

Yeni parti kurma çalışmalarına devam eden Muharrem İnce, 12 Nisan Pazartesi sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Test sonucunun pozitif çıktığını belirten İnce, "Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Memleket Hareketi'ne katılan eski milletvekili Mevlüt Dudu, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, doktorların tedavinin daha iyi yapılacağını belirtmesi üzerine Muharrem İnce'nin hastaneye yattığını söyledi. İnce'nin virüsü eşine bulaştırmamak için de bu kararı aldığını aktaran Dudu, "Durumu gayet iyi, sıkıntılı bir durumu yok, tedavisi normal odada doktor gözetiminde devam ediyor." dedi.

Destici'den geçmiş olsun telefonu

BBP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Mustafa Destici'nin Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavisi hastanede devam eden İnce'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği ve en kısa sürede sağlığına kavuşması dileğinde bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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