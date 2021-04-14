Koronavirüse yakalanan Mostafa Mohamed, en az 2 maç kaçıracak
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Koronavirüse yakalanan Mostafa Mohamed, en az 2 maç kaçıracak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Koronavirüse yakalanan Mostafa Mohamed, en az 2 maç kaçıracak

Sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıklayan Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, en az 2 maçta forma giyemeyecek.

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Mostafa Mohamed koronavirüse yakalandı
Mostafa Mohamed koronavirüse yakalandı

Sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıklayan Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, en az 2 maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray, akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile bir oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Mısırlı oyuncu Mostafa Mohamed, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu. Mısırlı forvet, karantina sürecinden dolayı en az iki maçı kaçıracak. Mohamed, sarı-kırmızılı ekibin ligin 35'inci haftasında deplasmanda Göztepe ve 36'ncı haftasında Türk Telekom Arena'da Trabzonspor ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek. Golcü oyuncunun karantina süreci ise ligin 37'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak maç gününde sona erecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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