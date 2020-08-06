Koronavirüse yakalanan milletvekili ve personel sayısı
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Koronavirüse yakalanan milletvekili ve personel sayısı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "TBMM 27 Dönem 2. ve 3. Yasama Yılı Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı"nda açıklamada bulundu.

06.08.2020 13:20 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:01

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "TBMM 27 Dönem 2. ve 3. Yasama Yılı Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı"nda açıklamada bulundu. (7)

TBMM Başkanı Şentop: "(Koronavirüse yakalanan milletvekili ve personel sayısı) Şu anda Meclis personelinden evde takip edilen vaka sayısı 32, hastanede 2, dün de bir yeni vakamız var. Evde takibi yapılan milletvekili 5, hastanede de 4 milletvekili var."

Koronavirüse yakalanan milletvekili ve personel sayısı

Kaynak: AA

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