Koronavirüse yakalanan Kaymakam Yılmaz'a öğrencilerden anlamlı video
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Erdinç Yılmaz, Koronavirüs, Eskişehir, Tepebaşı

Koronavirüse yakalanan Kaymakam Yılmaz'a öğrencilerden anlamlı video

Koronavirüse yakalanan Kaymakam Yılmaz'a öğrencilerden anlamlı video "Her zaman sizin yanınızdayız, dualarımız sizinle" Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı Korona virüs Covid-19 testi pozitif çıkan Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz için öğrenciler anlamlı bir video hazırladı.

09.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:22

Koronavirüse yakalanan Kaymakam Yılmaz'a öğrencilerden anlamlı video

"Her zaman sizin yanınızdayız, dualarımız sizinle"

ESKİŞEHİR - Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı Korona virüs Covid-19 testi pozitif çıkan Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz için öğrenciler anlamlı bir video hazırladı. Minik öğrenciler hazırladıkları videoda kaymakamın yanında olduklarını ve onu çok sevdiklerini söyledi.

Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, geçtiğimiz günlerde salgın olan Korona virüs Covid-19'a yakalandı. Tedavi sürecine başlanılan Kaymakam Yılmaz için, Avukat Mail Büyükerman İlkokulu öğrencileri ise bir video hazırlayarak 'kaymakamımızın yanındayız' mesajı verdi. Hazırlanan videoda öğrenciler 'Siz bizi ziyaret ederek bize yalnız olmadığımızı gösterdiniz. Hasta yatağınızda yatarken sakın kendinizi yalnız hissetmeyin. Her zaman sizin yanınızdayız, dualarımız sizinle" diyerek Kaymakam Yılmaz için duygularını dile getirdi.

Koronavirüse yakalanan Kaymakam Yılmaz'a öğrencilerden anlamlı video

Kaynak: İHA

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