Kovid-19 geçiren Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kovid-19 geçiren Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı

Kovid-19 geçiren Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Kovid-19 geçiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı bildirildi.

ANKARA (AA) - Kovid-19 geçiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı bildirildi.

Partiden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine, doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edilecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir." bilgisi paylaşıldı.

Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi, 4 Ocak'ta pozitif çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ankara-Sivas hızlı tren hattı) En kısa sürede açıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ankara-Sivas hızlı tren hattı) En kısa sürede açıyoruz.

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title