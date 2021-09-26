KORONAVİRÜSE YAKALANAN HAMİLE KADIN KEŞKE BÜTÜN DOZ AŞILARIMI YAPTIRSAYDIM - Haberler
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KORONAVİRÜSE YAKALANAN HAMİLE KADIN KEŞKE BÜTÜN DOZ AŞILARIMI YAPTIRSAYDIM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de koronavirüse yakalanan 38 haftalık hamile Fatma Kobalak (29), aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu belirterek, Çok korktum, aşı yaptırmadım. Keşke başa dönsem ve bütün doz aşılarımı yaptırsaydım dedi.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de koronavirüse yakalanan 38 haftalık hamile Fatma Kobalak (29), aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu belirterek, Çok korktum, aşı yaptırmadım. Keşke başa dönsem ve bütün doz aşılarımı yaptırsaydım dedi.

Kayseri'de Fatma Kobalak, 4 gün önce mide bulantısı şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Doğumuna 15 gün kalan koronavirüs testi pozitif çıkan Kobalak, tedaviye alındı. Aşı yaptırmayan Kobalak'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Yaşadığı süreci anlatan Kobalak, Ben 38 haftalık gebeyim. İkinci gebeliğimi yaşıyorum. Hastaneye mide bulantısı şikayetiyle geldim. Ben 4 gündür burada tedavi görüyorum. Aşı yaptırmadım. Çok pişman oldum. Doğumdan sonraki ilk işim aşı yaptırmak olacak. Herkes düşünmeden aşısını yaptırsın. Kendisini, çevresini ve ailesini korusun. Ben hamile olduğum için aşı yaptırmaktan korktum. İşte toplumda 'hamilesin bebeğe bir şey olur, Çin aşısı, sahte aşı, öldürüyor, beyin kanaması geçiriyorsun' deniliyordu. Böyle olumuz cümleleri duyunca ister istemez etkileniyorsunuz. Bir de hamileliğin verdiği anne duygusu oluyor. Bu dönemde daha da hassas oluyorsunuz. O yüzden çok korktum. Aşıyı yaptırmadım. Son dönemde de bu hastalığa yakalandım. Şimdi keşke başa dönsem ve bütün doz aşılarımı yaptırsaydım diyorum ifadelerini kullandı.

'ÇOK PİŞMANIM'

Vatandaşları uyaran Kobalak, Eşim de bir doz aşı yaptırdı ama o da etkili olmadı. Bütün doz aşıları tamamlamak gerekiyormuş. Çok pişmanım. Hamileliğimin son dönemlerini hastanede geçirmek benim için çok zor oldu. Vatandaşların aşı yaptırmaları gerektiğini düşünüyorum. Korkulacak tek şey aşı değil kesinlikle Covid. Çok ağır semptomları var. Çok zor bir süreç dedi.

'GEBE HASTALARIMIZIN SAYISI 1 AYDA ÇOK FAZLA ARTTI'

Kobalak'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zehra Beştepe Dursun ise, Mart 2019'da Çin'de başlayan koronavirüs hızlı bir şekilde ülkemizde de devam etmektedir. Bu hastamız 29 yaşında. 38 haftalık bir gebeliği var. Daha önce hiç koronavirüs aşısı yaptırmamış. 4 gündür hastanemizde takibini yapıyoruz. Orta derecede bir hastalığı mevcut. Şu an durumu iyi gidiyor. İnşallah düzelince taburcu edeceğiz. Bu şekilde gebe hastalarımızın sayısı özellikle son 1 ay içinde çok fazla arttı. Bunun sebebi gebe hastaların aşı yaptırmaması oldu. Kendi endişelerinden dolayı aşı yaptırmamışlar. Toplum içinde yanlış inanışlar mevcut. İşte aşının gebeliğe ve bebeğe zarar vereceği düşünülüyor. Biz sağlık çalışanları olarak bilimsel veriler ışığında konuşmaktayız. Son dönemde Covid hastalığıyla ilgili gebeler üzerinde yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmayla birlikte gebelerin herhangi bir dönemde yaptırdığı aşının ne gebeliğe ne de bebeğe zarar verdiği görülmemiş. Bu durumda gebelerin koronavirüs aşısını yaptırması gerekmektedir diye konuştu.

'YOĞUN BAKIMLARIMIZ AŞISIZ HASTALARLA DOLU'

Son dönemde çocuklarda da vakaların arttığını kaydeden Dursun, şöyle konuştu

Sağlık Bakanlığı'nın önerisi doğrultusunda, bilimsel veriler ışığında tam doz aşılanma yapılması gerekir. Bulabildiğiniz ilk zamanda, gebelik farketmeksizin, bu aşının uygulanması gerekir. Yine çocuklarda da son 1 ay içinde ağır vakalar görmekteyiz. Çocuklarda da yine bakanlığın önerisi doğrultusunda hangi yaş grubuna önerilecekse o doğrultuda aşılarının yapılması gerekir. Şu an hastalık çok ciddi boyutta ilerliyor. Elimizdeki en büyük silah aşı. Bunu yaptırmak zorundayız. Aşılı olup yan etkiden dolayı yoğun bakımda yatan hastamız yok. Ancak aşı olmayıp ağır hastalık geçiren çok hastamız var. Şu anda maalesef yoğun bakımlarımız bu hastalarla dolu.

KORONAVİRÜSE YAKALANAN HAMİLE KADIN KEŞKE BÜTÜN DOZ AŞILARIMI YAPTIRSAYDIM

KORONAVİRÜSE YAKALANAN HAMİLE KADIN KEŞKE BÜTÜN DOZ AŞILARIMI YAPTIRSAYDIM

KORONAVİRÜSE YAKALANAN HAMİLE KADIN KEŞKE BÜTÜN DOZ AŞILARIMI YAPTIRSAYDIM

KORONAVİRÜSE YAKALANAN HAMİLE KADIN KEŞKE BÜTÜN DOZ AŞILARIMI YAPTIRSAYDIM
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Haber: KORONAVİRÜSE YAKALANAN HAMİLE KADIN KEŞKE BÜTÜN DOZ AŞILARIMI YAPTIRSAYDIM - Haberler
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