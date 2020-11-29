KORONAVİRÜSE YAKALANAN HADİSE'DEN HABER VAR
29.11.2020 01:06 | Son Güncelleme: 29.11.2020 01:09
Koronavirüse yakalanan Hadise'nin, hastalığı rahat atlattığı öğrenildi. Şarkıcı, sağlıklı yiyecekler ve içecekler tükettiği için mutfaktan çıkmıyor
Koronavirüse yakalanan Hadise'nin, hastalığı rahat
atlattığı öğrenildi. Tek başına evinde olan şarkıcı, sağlıklı yiyecekler ve içecekler
tükettiği için mutfaktan çıkmıyor. Hadise, gün içinde ise kitap okumanın yanı
sıra film ve dizi izleyerek zaman geçiriyor. (Sercan Kısmet-Milliyet)
Kaynak: Snob Magazin