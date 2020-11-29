KORONAVİRÜSE YAKALANAN HADİSE'DEN HABER VAR
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KORONAVİRÜSE YAKALANAN HADİSE'DEN HABER VAR

29.11.2020 01:06 | Son Güncelleme: 29.11.2020 01:09
KORONAVİRÜSE YAKALANAN HADİSE'DEN HABER VAR

Koronavirüse yakalanan Hadise'nin, hastalığı rahat atlattığı öğrenildi. Şarkıcı, sağlıklı yiyecekler ve içecekler tükettiği için mutfaktan çıkmıyor

Koronavirüse yakalanan Hadise'nin, hastalığı rahat

atlattığı öğrenildi. Tek başına evinde olan şarkıcı, sağlıklı yiyecekler ve içecekler

tükettiği için mutfaktan çıkmıyor. Hadise, gün içinde ise kitap okumanın yanı

sıra film ve dizi izleyerek zaman geçiriyor. (Sercan Kısmet-Milliyet)

Kaynak: Snob Magazin

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