Koronavirüse yakalanan genç oyuncu yaşadıklarını anlattı
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Koronavirüse yakalanan genç oyuncu yaşadıklarını anlattı

Koronavirüsüne yakalandığını ifade eden güzel oyuncu Rachel Matthews yaşadıklarını tek tek anlattı

17.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:00
Koronavirüse yakalanan genç oyuncu yaşadıklarını anlattı

Son olarak 'Batwoman' ve 'Frozen 2' adlı filmlerde yer alan Rachel Matthews, corona testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.



Matthews, bu tür belirtiler hissettiği halde test yaptırma imkanı bulamayanlara da kendilerini sanki testleri pozitif sonuç vermiş gibi tedavi etmelerini ve karantinaya girmelerini istedi. 26 yaşındaki güzel oyuncu beş gün boyunca neler yaşadığını da gün gün anlattı.



Birinci gün: Boğaz ağrısı, yorgunluk ve baş ağrısı.



İkinci gün: Hafif ateş, korkunç vücut ağrıları, üşüme, akciğerimde yoğun bir ağrı. Kuru öksürük başladı. İştahım yok.



Üçüncü gün: Ateş yok, yoğun vücut ağrıları, akciğerlerim kötüleşti, kuru öksürük, nefes darlığı, aşırı yorgunluk ve iştahım yok.



Dördüncü gün: Semptomlar daha hafif hale dönüştü. Ancak nefes darlığı var. Ayrıca bazen koku ve lezzet duyumu kaybediyorum. Hala iştahım yok.



Beşinci gün: Her şey az ya da çok aynı. Daha fazla kendim gibi hissediyorum. Nefes darlığı, iştahsızlık, yorgunluk, tat ve koku alamama devam ediyor.

Kaynak: Snob Magazin

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