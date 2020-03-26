Koronavirüse yakalanan Fatih Terim'in doktorundan açıklama geldi Koronavirüs hastalığıyla mücadele eden teknik direktör Fatih Terim ile ilgilenen doktorlardan biri olan İstinye Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, Terim'in son durumu hakkında bilgi verdi

İşte Habertürk'e konuşan Prof. Dr. Celalettin Kocatürk'ün açıklamaları: "Fatih Terim'in şuan durumu iyi. İnşallah böyle devam eder.

Fatih Terim'e nasıl bulaştığıyla ilgili durumlar var ama bunu paylaşmak ne kadar doğru. Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişilerde tespit edildi."& ;



