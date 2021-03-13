Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın durumunun ağırlaştığı iddiası

Koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi altına alınan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın durumunun ağırlaştığı ve yoğun bakıma alındığı iddia edildi. İddiaların ardından açıklama yapan Erbaş, "Çok hafif semptomlarla hastalığın seyri devam ediyor. Elhamdülillah her geçen gün daha iyiye gidiyor durumum. Çok yakın zamanda tekrar görevimin başına döneceğim inşallah" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyuran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın tedavisi devam ederken, Erbaş hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Erbaş'ın durumunun ağırlaştığı ve yoğun bakıma alındığı ileri sürüldü.

''GÖREVİMİN BAŞINDA OLACAĞIM''

İddiaların gündeme gelmesinin ardından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş; tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Çok hafif semptomlarla hastalığın seyri devam ediyor. Elhamdülillah her geçen gün daha iyiye gidiyor durumum. Çok yakın zamanda tekrar görevimin başına döneceğim inşallah" ifadelerini kullandı.

''DURUMUM İYİYE GİDİYOR''

Sabah gazetesine konuşan Erbaş şunları söyledi:"5 Mart 2021 tarihinde Kovid-19 testimin pozitif çıkmasının ardından evimde dinleniyor iken kontrol için gittiğim Ankara Şehir Hastanesi'nde doktorlarımızın isteği ile gözlem altına alındım. Çok hafif semptomlarla hastalığın seyri devam ediyor. Elhamdülillah her geçen gün daha iyiye gidiyor durumum. Çok yakın zamanda tekrar görevimin başına döneceğim inşallah."