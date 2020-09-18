Koronavirüse yakalanan diyabet hastası 13 yaşındaki Sude Erdoğan'dan çağrı Açıklaması Yozgat'ta koronavirüse yakalanan 13 yaşındaki diyabet hastası Sude Erdoğan, tedavi gördüğü hastaneden, sosyal medyada paylaştığı videoda, "Bu işin asla şakası yok, sevdiklerinizi kaybetmeden onları koruyalım." çağrısı yaptı.

Yozgat'ta koronavirüse yakalanan 13 yaşındaki diyabet hastası Sude Erdoğan, tedavi gördüğü hastaneden, sosyal medyada paylaştığı videoda, "Bu işin asla şakası yok, sevdiklerinizi kaybetmeden onları koruyalım." çağrısı yaptı.

Yozgat'ta 13 yaşında diyabet hastası Sude Erdoğan'ın, 11 Eylül Cuma günü, nefes darlığı ve şeker yükselmesi nedeniyle geldiği Yozgat Şehir Hastanesinde yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kan şekeri düşürülemeyen Sude, Yozgat'tan Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada 5 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve plazma tedavi alan Sude'nin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Yozgat Diyabet Derneği üyeleri ve Türkiye'nin dört bir yanından diyabet hastaları da küçük Sude'ye destek mesajı yayımladı.

Sude'ye moral olması amacıyla klip çeken ve sosyal medyada paylaşan dernek üyeleri ve diyabet hastaları, küçük hastaya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sude de sosyal medyada yayınladığı videoda, "Kronik diyabet hastasıyım, 13 yaşındayım. Kovid-19 hastalığına yakalandım. Çok ağır bir şekilde atlattım. Lütfen maskemizi takalım, mesafe kurallarına uyalım. Bu işin asla şakası yok, sevdiklerimizi kaybetmeden onları koruyalım." ifadelerini aktardı.

Kaynak: AA